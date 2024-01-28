عرض الفيلم الوثائقي المصري حواديت ايكنجي في كندا ضمن مهرجان Mena السينمائي

يعرض الفيلم الوثائقي المصري "حواديت ايكنجي" على مسرح الأستوديو في تورونتو بكندا اليوم الأحد، ضمن الدورة الخامسة لمهرجان "Mena" السينمائي الدولي المقامة فعالياته حاليا في كندا، حتى أول فبراير المقبل.

وأعربت مخرجة الفيلم مروة الشرقاوي، في تصريح صحفي اليوم، عن سعادتها الكبيرة بهذه المشاركة خاصة وأنه يمثل مصر في واحد من أهم مهرجانات الفيلم العربي في كندا، مشيرة إلى أن الفيلم سبق وأن شارك أيضا في مهرجانات مهمة منها: المهرجان الدولي للأفلام والفلكلور، الذي أقيم في جمهورية ترينيداد وتوباجو في أمريكا الجنوبية.

وفيلم "حواديت ايكنجي "يسرد ما تبقى عن بدو "كينج مريوط" وحكاياتهم التي تظل وقودا لحاضرهم، كما يتضمن أغان قديمة ذات معان مبهجة و"وشوم" ترمز لآخر جيل من البدو، انتمى لهذا الشكل من الحياة البسيطة الخالية من مظاهر التكنولوجيا.

ويتناول الفيلم حكاية سيدتين جريئتين هما بطلتا الحكاية بقصصهما المثيرة التي تغير كل الأفكار عن قيود المرأة بهذا الزمن بمنطقة "كينج ماريوط" واحدة من أقدم مناطق البدو بالعالم العربي.