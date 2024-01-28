عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محكمة القاهرة الجديدة تصدر قرارا رادعا لموظف اختلس أوراقا مهمة من عمله

صدى البلد

محكمة القاهرة الجديدة.. أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة بمعاقبة محضر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وعزل من الوظيفة ورد  مبلغ وقدره مليون وخمسمائة وستة وتسعين ألف وخمسة وثلاثين جنيها وتغريمه مبلغ مساو له.

 

القاهرة الجديدة

 

وقضت المحكمة بمعاقبة محضر آخر بمحكمة البساتين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بتهمة اختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية اضاعتها علي من له الحق في استلامها.

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بسب محمود الخطيب

علاقة آثمة .. قرار عاجل من المحكمة بشأن مصرع طبيب التجمع الثري

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب وأمانة سر محمد طه.

القاهرة الجديدة

كانت أحالت نيابة البساتين موظفيين عموممين "محضرين تنفيذ بمحكمة جنايات البساتين" بتهمة أختلاس أموال وأوراق وتزوير في محررات رسمية بنية أضاعتها علي من له الحق في أستلامها الي محكمة الجنايات.

وكشفت الأوراق أن المتهمين هما "عصام .أ" ، "حسين .ف" وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين أختلس أموالا وأوراقا "صحائف انذارات عرض ،وأورلق تنفيذ"،وأوراق مطالبات،والمبالغ محلها" المبينة وصفا وقدرا بالأوراق حال كونه من الأمناء علي الودائع والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته العمومية والمودعة لدي جهة عمله والمسلمة اليه بسبب وظيفته لأعلان المعلن اليهم بها ،فأحتبسها والمبالغ محلها لنفسه بنية تملكها واضاعتها علي من له الحق في استلامها وقد أرتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله فيما زور من اجله أرتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمككان أرتكب تزويرا في دفاتر "دفتر قيد وورود أنذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "وكان ذلك أثناء تأدية وظيفته بتلك الجهة بأن أثبت بها بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادته للأوراق والمبالغ المختلسة وأستعمل المحررات المزورة بأن أحتج بما دون بها مع علمه بتزويرها وقدمها الي جهة عمله لاخفاء ما أختلسه علي النحو المبين بالتحقيقات
وأضافت التحقيقات أشترك بطريقي الأتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني بما أرتكبه من جريمة محل الأتهام التالي بأن أتفق معه علي أرتكابها وساعده بما أمده من معلومات قام الأخير حال كونه المختص بتحريرها بأثباتها في محررات رسمية علي خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة.

وأشارت التحقيقات بأن المتهم الثاني بصفته موظف عام "محضر بقلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي "دفاتر قيد ورودانذارات العرض بقلم المحضري التنفيذ بمحكمة البساتين "حال كونه المختص بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت بها زورا بيانات مغايرة للحقيقة وهي اعادة المتهم للاوراق والمبالغ المختلسة علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأشارت التحقيقات الي قيام المتهم الثاني بالاشتراك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة محل الأتهام الأول بأن أتفق معه علي ارتكابها وساعده بما ارتكبه من جرم محل الاتهام السابق فتمت الجريمة بناءا علي ذلك الأتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالأوراق

وأختتمت التحقيقات بأن المتهمين أضرا عمدا بمصالح الجهة التي يعملا بها "قلم المحضرين التنفيذ بمحكمة البساتين " وأموال الغير ومصالحهم المعهود بها الي تلك الجهة علي النحو المبين بالتحقيقات

القاهرة الجديدة التجمع الخامس المستشار حمدى الشنوفي نيابة البساتين موظف عام موظف عمومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

قرار عاجل.. تخصيص أول حصة بالتيرم الثاني بالمدارس للحديث عن تضحيات الشرطة

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

إعلامي يفجر مفاجأة عن تعاقد لاعب الأهلي السابق مع الزمالك

الأمطار تقترب من القاهرة.. وتنويه مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

ترشيحاتنا

تجويع وحصار إسرائيلي.. ومظاهرات لمنع دخول المساعدات إلى غزة

رئيس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها

شاهد.. خيالة الشرطة تقدم عروضا فى معرضها السنوى

شاهد.. مهارات طلبة كلية الشرطة في معرض تجهيزات الداخلية

أخبار تهمك.. الذهب يسجل مفاجأة جديدة.. واستقرار الدولار.. وتفاصيل حالة الطقس

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنشوف احتفالات.. توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو

وشها مفتوح.. مقطع فيديو صادم لـ ريهام سعيد من داخل غرفة العمليات

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان نانسي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بكوب سميد.. طريقة عمل كيكة الرواني غير المكلفة

فيديو

يثير مخاوف صحية.. تناول عيدان تنظيف الأسنان المقلية تريند على تيك توك

باس إيده.. محمد صبحى يوجه عتابا شديدا لفنان شهير

كواليس أول لقاء مع كزبرة.. أحمد غزي يكشف أسراره مع الحريفة| فيديو

الطفلة لافينيا نادر عن دورها بفيلم «مقسوم»: شقية وبعمل كوارث طول الوقت|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ