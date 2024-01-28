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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكد تقديره لجهودها.. شكري: الأونروا مسئولة عن توفير خدمات ضرورية للفلسطينيين

سامح شكري,
سامح شكري,

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر تقدر دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والجهد الذي تقوم به في قطاع غزة، مشيرا إلى أن استمرار الأزمة في غزة يضع المجتمع الدولي أمام مفترق طرق.

وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب مباحثاتهما اليوم بالقاهرة، إن الاونروا مسئولة عن توفير العديد من الخدمات الضرورية للفلسطينيين بالمنطقة، مؤكدا أن مص تكرر المطالبة بالوقف الفوري والشامل لاطلاق النار في غزة.

إعلاء أصوات العقل والحكمة

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه يجب إعلاء أصوات العقل والحكمة لنشر السلام الجاد والحقيقي، في المنطقة.

سامح شكري الاونروا غزة المجتمع الدولي

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