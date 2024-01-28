حقق نجاحات.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر وفي محيط ثكنة هونين بالأسلحة الصاروخية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ووفقا لوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الأحد 28-01-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

كما أشار إلى استهداف انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بصاروخ بركان وتم تحقيق إصابات مباشرة فيه أيضا.

وقد أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال نفذ غارة عنيفة على الضهيرة الفوقا استهدفت منزلا مؤلفا من ثلاثة طوابق وفرق الاسعاف تحركت الى المكان.

كما أفاد أن عددا من القذائف المدفعية سقط على اطراف بلدة شيحين.