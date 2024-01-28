عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حقق نجاحات.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، استهداف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر وفي محيط ثكنة هونين  بالأسلحة الصاروخية؛ مؤكدا تحقيق  إصابات مباشرة.

ووفقا لوكالة الوطنية للاعلام اللبناني، أصدرت المقاومة الإسلامية في لبنان بيانا جاء فيه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏‏‏‏‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:50 من بعد ظهر يوم الأحد 28-01-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في موقع تل شعر بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات مباشرة".

كما أشار إلى استهداف انتشارا لجنود الاحتلال في محيط ثكنة هونين بصاروخ بركان وتم تحقيق إصابات مباشرة فيه أيضا.

وقد أفادت وسائل الاعلام اللبنانية بأن طيران الاحتلال نفذ غارة عنيفة على الضهيرة الفوقا استهدفت منزلا مؤلفا من ثلاثة طوابق وفرق الاسعاف تحركت الى المكان.

كما أفاد أن عددا من القذائف المدفعية سقط على اطراف بلدة شيحين.

وسائل الإعلام اللبنانية قطاع غزة قوات الاحتلال فرق الاسعاف فلسطيني غزة طيران الاحتلال حزب الله اللبناني حزب الله جنود الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

موضوعات متعلقة

استهداف موقع عسكري إسرائيلي بصاروخ مضاد الدبابات على حدود لبنان

وسط قصف متبادل.. حزب الله يستهدف 9 مواقع وتجمعات للاحتلال الإسرائيلي

حزب الله يقصف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية

فيديو يرصد استهداف القسام لجنود الاحتلال في بيت حانون

القسام تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بطائرة مسيرة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف منصة إطلاق صواريخ في مزارع شبعا

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. تمنحك 5 عطايا ربانية

هذا العمل من أوسع أبواب الرزق .. فرصة عظيمة اغتنمها

ترشيحاتنا

مصر تؤكد دعمها الكامل لـ "الأونروا" فيما تواجهه من تحديات

بالصور .. شاهد طلاب المعاهد القومية يخوضون تدريب الـ Dojo فى الرياضيات

الفواكه والخضروات تتعفن| أزمة البحر الأحمر تضرب تجارة المواد الغذائية الطازجة في أوروبا.. القارة العجوز تجوع

حقق نجاحات.. حزب الله يعلن استهداف تجمعات لقوات الاحتلال

الصغرى بالقاهرة 12.. الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء

تعرف على ترتيب مصطفى محمد بين هدافي بطولة كأس الأمم الإفريقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

تاريخ مواجهات مصر ضد الكونغو..وخبيرة أبراج توقعت فوز هذا الفريق

ملابس مثيرة.. زوجة رامي صبري تثير الجدل في زفاف شقيقته| شاهد

إطلالة جذابة.. شقيقة رامي صبري تثير الجدل في حفل زفافها| شاهد

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ