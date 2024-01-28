فادى كمال مديرا لمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية

قرر الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، تكليف الدكتور فادى كمال كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام (أخصائي باطنة - رعاية مركزة) بـ مستشفى بنها التعليمى، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى بنها التعليمي لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 27 يناير 2024، أو لحين الإنتهاء من إجراءات الإعلان أيهما أقرب.

وتضمن قرار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والذي حمل رقم 50 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 28 يناير 2024، بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقيم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقيم 460 لسنة 2017 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وتابع القرار في مادته الأولي يكلف الدكتور فادى كمال مسيحة غبريال كبير أطباء بشريين بدرجة مدير عام (أخصائي باطنة - رعاية مركزة) بـ مستشفى بنها التعليمى، للقيام بأعمال مدير عام مستشفى بنها التعليمي لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 27 يناير 2024، أو لحين الإنتهاء من إجراءات الإعلان أيهما أقرب، وتابع في مادته الثانية أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغي أي قرار يخالف ذلك.