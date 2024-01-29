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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بماكينة حلاقة| مفاجأة من خالد سليم على الهواء.. ويكشف كواليس محاولة اغتياله

خالد سليم
خالد سليم

خالد سليم يحلق شعره.. حل الفنان خالد سليم ضيف علي برنامج "كتاب الشهرة" الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين، ليكشف الفنان خالد سليم عن تفاصيل عديدة في حياته الشخصية والمهنية.

وفاجأ الفنان خالد سليم الجمهور، خلال اللقاء التليفزيوني، بحلق شعره بماكينة الحلاقة علي الهواء مباشرة، ليتساءل الجمهور عن سبب فعل الفنان خالد سليم لحلاقه شعره.

حياة خالد سليم

وأشار الفنان خالد سليم، إنه قدم مسيرة فنية فخور بها، كما أنه تربى في أسرة متوسطة الحال ومترابطة حيث عاش طفولة جيدة وأحبوه أشخاص كثيرون، وتابع: "مرحلة الطفولة رسمتني وشوفت الحب في أسرتي كلها، أنا تالت أخ في الأسرة وكنت محاط بدفء ليا أخين أكبر مني وفي أختي علياء أصغر مني".

وأضاف خالد سليم، أنه كان طالبًا متفوقًا في المدرسة ويحاول إرضاء والده ومع الوقت اكتشفوا فيه موهبة الغناء والعزف وبدأوا ينمون تلك الموهبة ويشكرهم على ذلك، لأن هناك عائلات قد تقتل الموهبة عند أطفالهم أو تحفزهم.

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