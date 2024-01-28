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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد سليم: والدي ضربني في طفولتي.. وأجبرني على الابتعاد عن الفن

خالد سليم
خالد سليم

قال الفنان خالد سليم، إنه قدم مسيرة فنية فخور للغاية بها، كما أنه تربى في أسرة متوسطة الحال ومترابطة حيث عاش طفولة جيدة وأحبوه أشخاص كثيرون.

وتابع خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، :"مرحلة الطفولة رسمتني وشوفت الحب في أسرتي كلها.. أنا تالت أخ في الأسرة وكنت محاط بدفء.. ليا أخين أكبر مني وفي أختي علياء أصغر مني".

وأضاف خالد سليم، أنه كان طالباً متفوقاً في المدرسة ويحاول إرضاء والده ومع الوقت اكتشفوا فيه موهبة الغناء والعزف وبدأوا ينمون تلك الموهبة ويشكرهم على ذلك، لأن هناك عائلات قد تقتل الموهبة عند أطفالهم أو تحفزهم.

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وأشار خالد سليم، إلى أن والده أجبره في البداية على دراسة اختصاص غير الفن وفي بداية حياته كان والده يدعمه وكل عام كام يشترى له "أورج" لكي يطور من موهبته، ولكن بعد تخرجه من الثانوية العامة جعله يدرس تخصص عملي أكثر لكي يكون له مستقبل.

واستكمل خالد سليم، أنه عاش مرحلة الطفولة والمراهقة في الكويت وكان يقضي العطلة الصيفية في مصر، وكان يتمنى العيش في مصر بسبب تعلقه الشديد بها وكان والده شخص صارماً في العقاب.

واختتم خالد سليم:"والدي كان صارم وفي دلع وشوية عقاب لأننا ولاد وكان عاوزنا نكون ناشفين أوي والحمد لله عرف يعلمنا الإحترام والمسؤولية.. ووالدي كان بيضربني وكان بيعاقبني أحيانا إني ملعبش مع أصحابي".

 

الفنان خالد سليم برنامج كتاب الشهرة مسيرة فنية

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