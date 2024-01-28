خالد سليم يعلن عن تعرضه للتنمر: بكيت أمام زوجتي

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، حيث وصل وزنه إلى 130 كيلو.

وتابع خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، :"وصل وزني 130.. عارف لما تحاول أنك تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله في ناس عملت معايا كده عملوني مهزأة علشان طولي مع وزني كان ملفت، والتنمر خلاني أبكي بس مش قدام حد غير زوجتي".

وأوضح خالد سليم، أنه كان متواجد في حفل عيد ميلاد أحد الأشخاص وبعدها وجد مجموعة من الأشخاص يسخرون عليه ويتنمرون عليه بشكل هستيري، وبعدها غادر المكان وذهب لمنزله ليتناول الطعام بشكل هستيري.



واستكمل خالد سليم:"أول ما روحت البيت دخلت المطبخ وقعدت أكل وأعيط وزوجتي دخلت عليا وقالت لي أوعى تعمل كده وكبر دماغك.. هي كانت سند لي وقررت بيني وبين نفسي أبطل عادات غلط بعملها زي إني أشيل الكورتيزون من جسمي وده صعب جداً".



وأشار خالد سليم، إلى أنه كان يأخذ حبتين من الدواء لإنقاص وزنه في اليوم وهو أمر خطير ولا ينصح أحد أن يفعل مثلما فعل ذلك، كاشفاً عن تعرضه لوعكة صحية منذ شهر كما أنه يؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم.

واختتم خالد سليم، إلى أنه أجرى فحوصات طبية في وقت سابق على كتفه الأيمن وبعدها تبين أن هناك تمزق في إحدى العضلات بالأربطة وبعدها حدث انتفاخ من الانقطاع فضلاً عن عدم تحرك قدمه الأيسر.