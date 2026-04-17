القومية للأنفاق تحدد أماكن ومواعيد مكاتب اشتراكات المترو بالخطوط الثلاثة

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق أماكن تواجد مكاتب الاشتراكات الخاصة بمترو الأنفاق على مستوى الخطوط الثلاثة، إلى جانب مواعيد العمل الرسمية، في إطار تسهيل حصول الركاب على خدمات الاشتراكات.

وأوضحت الهيئة أن مكاتب الاشتراكات متوفرة بالخط الأول (حلوان – المرج الجديدة) في محطات: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، دار السلام، الزهراء، أحمد عرابي، الشهداء (1)، منشية الصدر، حدائق الزيتون، عين شمس، عزبة النخل، المرج، والمرج الجديدة.

وأضافت أن مكاتب الاشتراكات بالخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) تشمل محطات: كلية الزراعة، المظلات، روض الفرج، مسرة، الشهداء (2)، العتبة (2)، الأوبرا، الدقي، جامعة القاهرة، أم المصريين، والمنيب.

وفيما يتعلق بالخط الثالث (عدلي منصور – جامعة القاهرة)، أشارت الهيئة إلى توافر المكاتب في محطات: عدلي منصور، النزهة، هليوبوليس، كلية البنات، العباسية، عبده باشا، العتبة، جمال عبد الناصر، صفاء حجازي، إمبابة، القومية، وادي النيل، جامعة الدول، وجامعة القاهرة.

وأكدت الهيئة أن مواعيد العمل بمكاتب الاشتراكات تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً طوال أيام الأسبوع، مشيرة إلى أن عملية بيع التذاكر مستمرة على مدار اليوم خلال ساعات التشغيل اليومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتيسير الخدمات المقدمة للركاب، وتخفيف التكدس، وتحسين تجربة استخدام وسائل النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى.