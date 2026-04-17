الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتقادات لوزير الحرب الأمريكي بعد استخدام نص سينمائي في قداس بالبنتاجون

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
فرناس حفظي

أثار وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيت موجة من الجدل والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إلقائه دعاءً خلال قداس في البنتاجون بدا مشابهًا بشكل لافت لعبارة شهيرة من فيلم “Pulp Fiction” الصادر عام 1994.


وخلال الفعالية الدينية في 15 أبريل، قدّم هيجسيت نصا وصفه بأنه استُلهم من قائد عملية إنقاذ تابعة للقوات الجوية الأمريكية، إلا أن مقاطع منه بدت قريبة من صياغة “Ezekiel 25:17” الخيالية التي وردت في الفيلم، والتي اشتهرت على لسان شخصية جولز وينفيلد التي جسدها الممثل صامويل إل. جاكسون.


وأوضح هيجسيت أن ما يُعرف بـ“CSAR 25:17” يرتبط بعمليات البحث والإنقاذ القتالية، مشيرًا إلى عملية حديثة شارك فيها اثنان من طاقم القوات الجوية الأمريكية بعد إسقاط طائرتهما فوق إيران.


غير أن الجزء الأخير من الدعاء أثار الجدل، إذ استخدم تعبيرًا يشبه عبارة الفيلم الشهيرة “وسيعرفون اسمي حين أنتقم”، مع إدخال تعديلات عليه، من بينها استخدام نداء “ساندي وان”، وهو تعبير لا يعود للنصوص الدينية وإنما ارتبط بالعمل السينمائي.


هذا التشابه دفع مستخدمين على مواقع التواصل إلى السخرية من الخطاب، معتبرين أنه يستحضر نصًا سينمائيًا أكثر من كونه اقتباسًا دينيًا، بينما رأى آخرون أن الأمر يعكس خلطًا غير مناسب بين الرمزية الدينية والإطار العسكري.


وفي المقابل، أوضحت تقارير أن ما ورد لا يتطابق مع أي نص في الكتاب المقدس، بل يعيد صياغة عناصر من النص الخيالي الشهير في الفيلم.

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
ترامب
ترامب
جوري بكر
جوري بكر
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
"مش طايقين بعض".. ظاهرة الغضب السريع تجتاح البيوت وتكشف أزمة نفسية صامتة
