وزير الحرب الأمريكي لإيران: نراقبكم ونعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها

أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست أن الحرس الثوري يعمل على محاولة استخراج أسلحته من تحت المنشآت المدمرة ، مشيرا إلى أن واشنطن تعمل بقوة أكثر من أي وقت مضى وتدعمها معلومات استخبارية أفضل من أي وقت مر.

وقال وزير الحرب الأمريكي في تصريحات : نحاصر مضيق هرمز بأقل من 10% من قدراتنا البحرية ، و الحرس الثوري لا يتحكم بمضيق هرمز والتهديد بإطلاق الصواريخ والمسيرات ليس تحكما بل قرصنة.





وأضاف : قواتنا مستعدة لاستئناف العمليات القتالية إذا اختارت إيران خيارا خاطئا ولم تبرم اتفاقا

سنستمر في حصار مضيق هرمز وإذا أساءت إيران الاختيار فسنقصف منشآت الطاقة

ورسالتنا إلى إيران هي أننا نراقبكم ونعلم ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها.





وزاد : جيشنا انتقل بشكل سلس من عملية عسكرية إلى حصار سلس و نحث النظام الإيراني الجديد على أن يتخذ خياره بحكمة وإيران تحب أن تقول إنها تسيطر على مضيق هرمز لكنها لا تملك أسطولا بحريا



وختم قائلا : بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا مزيفة عن الحرب في إيران وأقول لإيران أن تختار إبرام صفقة باتت بمتناول اليد.