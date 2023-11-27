كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية فستانا بسيطا باللون الرمادي الفاتح ونسقت معه جاكيت بسيط باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة خالد سليم