عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

txt

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

txt

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتدية فستانا بسيطا باللون الرمادي الفاتح ونسقت معه جاكيت بسيط باللون الأسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زوجة خالد سليم

زوجة خالد سليم صور زوجة خالد سليم خيرية علي اطلالات خيرية علي اخبار زوجة خالد سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الذهب يتحرك وعيار 21 يسجل أرقاما مفاجئة اليوم.. فيديو

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

تمت.. الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد بهذا الرقم

كهربا يقدم استئنافا جديدا للفيفا.. ومفاجاة فى مدة استمرارها

موضوعات متعلقة

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

بالحجاب .. هنادي مهنا تتألق رفقة زوجها| شاهد

بفستان جريء.. دنيا المصري تثير الجدل في أحدث ظهور

بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

نشرة المرأة والصحة: تفاصيل فستان زفاف لمى الشواربي لاعبة الأهلي تشعل السوشيال ميديا وهنا شيحة تثير الجدل بـ«لوك جديد»|شاهد

بـ روب أبيض .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام|شاهد

إطلالة ناعمة.. شاهد هاجر أحمد تستعرض جمالها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

حماس تعلن استشهاد الناطق الرسمي باسم الحركة عن القدس المحتلة

وول ستريت جورنال: مفاوضات لإطلاق سراح 20رهينة لوقف إطلاق النار 4 أيام جديدة

ضياء رشوان: الجهود المصرية القطرية لتمديد الهدنة الإنسانية بغزة أوشكت على الانتهاء

تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص.. أبرز مستجدات مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

استفزازية وخطيرة.. أول تعليق من روسيا علي القصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي

بسبب الدوري الألماني .. رسالة مثيرة من مدافع الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها| شاهد

فى عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. 25 صورة تكشف تغيير ملامحها.. شاهد

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

بمكياج لافت.. أسماء جلال تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ