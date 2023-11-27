إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت جورجينا، مرتدية بنطال جينز باللون الرمادي الغامق ونسقت معه توب باللون الأسود ووضعت بلوفر باللون الأزرق الفاتح على كتفيها ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جورجينا، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز.

وإليكم صور جورجينا