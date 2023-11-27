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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة كاجوال جريئة.. جورجينا تثير الجدل بظهورها| شاهد

جورجينا
جورجينا

شاركت عارضة الأزياء جورجينا، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وظهرت جورجينا، مرتدية بنطال جينز باللون الرمادي الغامق ونسقت معه توب باللون الأسود ووضعت بلوفر باللون الأزرق الفاتح على كتفيها ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت جورجينا، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت جورجينا، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز. 

وإليكم صور جورجينا

جورجينا صور جورجينا إطلالات جورجينا جورجينا صديقة كرستيانو كرستيانو رونالدو

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