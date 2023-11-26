بالأبيض الجريء.. شاهد رشا مهدي تثير الجدل في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رشا مهدي، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وأطلت رشا مهدي، مرتديه فستان قصير باللون الأبيض ونسقت معه بالطو مم الفرو باللون الأبيض أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت رشا مهدي، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رشا مهدي، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور رشا مهدي