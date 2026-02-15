قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
حوادث

تقارير الطب الشرعي تكشف عن أكبر عصابة مخدرات دولية أوكرانية

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيلا عصابيا مكونا من 7 متهمين أوكرانيين ومتهم واحد مصري إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإبرام صفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة.

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي. 

تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي 

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وجود 4 أكياس بلاستيكية بيانها كالآتي:
١- كيس واحد مرقم (۱۱) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ٢،٠٢ كجم (كيلو جرامان واثنين جرام).

٢- كيس واحد مرقم (۱۳) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ٢٠٠٠ كجم.

٣- كيس واحد مرقم (۱٥) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ۷۲۹٫۰ جم (سبعمائة وتسعة وعشرون جراماً).

٤- كيس واحد مرقم (۱۷) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ٢,٠٤ كجم ( كيلو جرامان وأربعة جرامات)، وثبت أن الأقراص في البنود من ١ إلى ٤ تحتوى على أحد مشتقات الفينيثيل أمين
المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما عثر على ٨ أكياس مرقمة من ١ الى ٨ بداخل كل منها كمية من مسحوق أبيض اللون:

يزن الكيس رقم ۱ قائماً بما يحوى ۱۱۷,۸۰ جم (مائة وسبعة عشر جراما وثمانون سنتيجرام).

- يزن الكيس رقم (۲) بما يحوى قائما ٧١,٥٠ جم (واحد وسبعون جرام وخمسون سنتيجراما).

يزن الكيس رقم (٤) بما يحوى قائما ٨٥,٢٠ (خمسة وثمانون جرام وعشرون (سنتيجراما). 

يزن الكيس رقم (٥) بما يحوي قائما ٦٤,٥٠ جم (اربعة وستون جراما وخمسون سنتيجراما).

- يزن الكيس رقم (٦) بما يحوى قائما ۸۸,٦٠ (ثمانية وثمانون جراما  وستون سنتيجراما).

- يزن الكيس رقم (٧) بما يحوي قائما ۷۱,۲۰ (واحد وسبعون جراما وعشرون سنتيجراما).

- يزن الكيس رقم (۸) بما يحوي قائما ۱۰۱٫۸۰ (مائة وواحد جرام وثمانون سنتيجراما).

ثبت أن المسحوق في كل من الأكياس المرقمة من ١ إلى ٨ يحتوى على أحد مشتقات الفينيثيل أمين
المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، عدا الكيس رقم ٤ وجد المسحوق خاليا من المواد
المدرجة بجداول قانون المخدرات.

كما عثر على  كيس بداخله علبة مدون عليها سيريلاك بداخلها كيس بداخله كمية من مسحوق أبيض اللون يزن قائما بالكيسين والعلبة ٢٨٨,٦٠ جم (مائتان وثمانية وثمانون جراما وستون سنتيجراما)، وكيس بداخله کیس آخر مدون عليه “دريم” بداخله كمية من مسحوق أبيض اللون يزن قائما بالكيس ١٨٣,٠ جم (مائة وثلاثة وثمانون جراما).

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين  ألفوا وأداروا تشكيلا عصابياً غرضه الاتجار في المواد المخدرة، بأن قام المتهم الأول بإدارته وتوزيع أدواره على باقي المتهمين، وكان دوره تزعم ذلك التشكيل عن طريق إبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد وتوفير تدابير المواد المخدرة لباقي عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة (أحد مشتقات الفينيثيل من وإلى داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة (أحد مشتقات الفينيثيل أمين)، وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال القانونية.

