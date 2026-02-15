تقارير الطب الشرعي تكشف عن أكبر عصابة مخدرات دولية أوكرانية

أحالت جهات التحقيق المختصة تشكيلا عصابيا مكونا من 7 متهمين أوكرانيين ومتهم واحد مصري إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بإبرام صفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة.

وتسلمت النيابة العامة تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وجود 4 أكياس بلاستيكية بيانها كالآتي:

١- كيس واحد مرقم (۱۱) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ٢،٠٢ كجم (كيلو جرامان واثنين جرام).

٢- كيس واحد مرقم (۱۳) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ٢٠٠٠ كجم.

٣- كيس واحد مرقم (۱٥) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ۷۲۹٫۰ جم (سبعمائة وتسعة وعشرون جراماً).

٤- كيس واحد مرقم (۱۷) بداخله كمية من الأقراص تزن قائما بالكيس ٢,٠٤ كجم ( كيلو جرامان وأربعة جرامات)، وثبت أن الأقراص في البنود من ١ إلى ٤ تحتوى على أحد مشتقات الفينيثيل أمين

المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما عثر على ٨ أكياس مرقمة من ١ الى ٨ بداخل كل منها كمية من مسحوق أبيض اللون:

يزن الكيس رقم ۱ قائماً بما يحوى ۱۱۷,۸۰ جم (مائة وسبعة عشر جراما وثمانون سنتيجرام).

- يزن الكيس رقم (۲) بما يحوى قائما ٧١,٥٠ جم (واحد وسبعون جرام وخمسون سنتيجراما).

يزن الكيس رقم (٤) بما يحوى قائما ٨٥,٢٠ (خمسة وثمانون جرام وعشرون (سنتيجراما).

يزن الكيس رقم (٥) بما يحوي قائما ٦٤,٥٠ جم (اربعة وستون جراما وخمسون سنتيجراما).

- يزن الكيس رقم (٦) بما يحوى قائما ۸۸,٦٠ (ثمانية وثمانون جراما وستون سنتيجراما).

- يزن الكيس رقم (٧) بما يحوي قائما ۷۱,۲۰ (واحد وسبعون جراما وعشرون سنتيجراما).

- يزن الكيس رقم (۸) بما يحوي قائما ۱۰۱٫۸۰ (مائة وواحد جرام وثمانون سنتيجراما).

ثبت أن المسحوق في كل من الأكياس المرقمة من ١ إلى ٨ يحتوى على أحد مشتقات الفينيثيل أمين

المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، عدا الكيس رقم ٤ وجد المسحوق خاليا من المواد

المدرجة بجداول قانون المخدرات.

كما عثر على كيس بداخله علبة مدون عليها سيريلاك بداخلها كيس بداخله كمية من مسحوق أبيض اللون يزن قائما بالكيسين والعلبة ٢٨٨,٦٠ جم (مائتان وثمانية وثمانون جراما وستون سنتيجراما)، وكيس بداخله کیس آخر مدون عليه “دريم” بداخله كمية من مسحوق أبيض اللون يزن قائما بالكيس ١٨٣,٠ جم (مائة وثلاثة وثمانون جراما).

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ألفوا وأداروا تشكيلا عصابياً غرضه الاتجار في المواد المخدرة، بأن قام المتهم الأول بإدارته وتوزيع أدواره على باقي المتهمين، وكان دوره تزعم ذلك التشكيل عن طريق إبرام الصفقات مع كبار جالبي ومهربي المواد المخدرة لترويجها خارج البلاد وتوفير تدابير المواد المخدرة لباقي عناصر التشكيل لمزاولة نشاطهم الآثم علي النحو المبين بالتحقيقات.

كما صنعوا وصدروا جواهر وعقاقير مخدرة (أحد مشتقات الفينيثيل من وإلى داخل وخارج جمهورية مصر العربية دون ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا جواهر وعقاقير مخدرة (أحد مشتقات الفينيثيل أمين)، وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال القانونية.