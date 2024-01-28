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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

خالد سليم
خالد سليم

أطلق الفنان خالد سليم قذائف نارية فور ظهوره فى برنامج “كتاب الشهرة” للإعلامى على ياسين وأثار حالة من الجدل الواسع بسبب تصريحاته القوية والتى نرصدها فى التقرير التالى. 

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه للتنمر بسبب وزنه الزائد من قبل أصدقائه وأشخاص مقربين منه، حيث وصل وزنه إلى 130 كيلو.

وتابع خالد سليم خلال مقابلة تلفزيونية في برنامج كتاب الشهرة الذي يقدمه الإعلامي اللبناني علي ياسين عبر فضائية الجديد، :"وصل وزني 130.. عارف لما تحاول أنك تضحك الناس على شخص بسبب وزنه أو شكله في ناس عملت معايا كده عملوني مهزأة علشان طولي مع وزني كان ملفت والتنمر خلاني أبكي بس مش قدام حد غير زوجتي".

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وأوضح خالد سليم، أنه كان متواجد في حفل عيد ميلاد أحد الأشخاص وبعدها وجد مجموعة من الأشخاص يسخرون عليه ويتنمرون عليه بشكل هستيري وبعدها غادر المكان وذهب لمنزله ليتناول الطعام بشكل هستيري.

واستكمل خالد سليم:"أول ما روحت البيت دخلت المطبخ وقعدت أكل وأعيط وزوجتي دخلت عليا وقالتالي أوعى تعمل كده وكبر دماغك.. هي كانت سند لي وقررت بيني وبين نفسي أبطل عادات غلط بعملها زي إني أشيل الكورتيزون من جسمي وده صعب جداً".

وأشار خالد سليم، إلى أنه كان يأخذ حبتين من الدواء لإنقاص وزنه في اليوم وهو أمر خطير ولا ينصح أحد أن يفعل مثلما فعل ذلك، كاشفاً عن تعرضه لوعكة صحية منذ شهر كما أنه يؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن الكريم.

واختتم خالد سليم، إلى أنه أجرى فحوصات طبية في وقت سابق على كتفه الأيمن وبعدها تبين أن هناك تمزق في إحدى العضلات بالأربطة وبعدها حدث انتفاخ من الانقطاع فضلاً عن عدم تحرك قدمه الأيسر.

خالد سليم 

تحدث خالد سليم عن فترة نجوميته قائلا : كسرت حاجز النجومية بعد عام 2008 حيث قدمت مسلسل مع المطربة وردة الجزائرية وتعاقدت على فيلم عمليات خاصة ووقعت على تقديم ٣ ألبومات غنائية مع المنتج محسن جابر.

وتابع خالد سليم :"في فترة قمة نجوميتي حصلت حاجات معينة مع الناس اللي شغالين في شركة عالم الفن مع محسن جابر، وطلبت منه أننا ننهي التعاقد ده لأن كان في ظلم من الناس اللي مسؤولة عن الدعاية بألبوم غايب عني.. ونهينا التعاقد وبعدها فكرت أعمل ألبوم لنفسي".

وأشار خالد سليم، إلى أن حظه سيء مع المنتجين والشركة الخاصة بالدعاية والماركيتنج، وألبوم أستاذ الهوى ظل ٥ سنوات لكي يطرح عبر المنصات الغنائية وفي تلك الفترة كان ممنوع من الغناء مع أي شركة بسبب تعاقده مع المنتج محسن جابر.

واستكمل خالد سليم، أنه في خلال الخمس سنوات منعوه من أن يكون نجم صف أول، معقباً:"مقدرش أتخانق مع أحمد السقا علشان عاوز يكون اسمي قبل اسمه أو أكون أنا بطل العمل لأنه تاريخ كبير وأحمد عز نفس الحكاية.. مقدرش أعمل كده لأني أنا راجل متربي".

واختتم خالد سليم حديثه: "نسبة التربية في الوسط الفني ٦٠ في المائة وفي ٤٠ في المائه عاوزين الحرق، وتعرضت لسحب حفلات ومهرجانات وأغاني مني زي أغنية "ناديت" لعباس إبراهيم وكانت عن طيب خاطر لأني مكانتش عاوز أغنيها.

اتهامات خالد سليم 

رد الفنان خالد سليم، على الاتهامات الموجهة له بضعف شخصيته وتحكم زوجته فيه بشكل مستمر وغيرة زوجته رجعته للوراء، جاء ذلك تعليقاً من أحد الرواد على صورته.

وقال خالد سليم، أن زوجته تفعل ما تريد والشخص الذي كتب ذلك التعليق فهو مريض نفسياً بدليل أنه لم يعيش معنا حتى يعرف أنني ضعيف الشخصية أو زوجتي تتحكم فيّ أم لا.

وأضاف خالد سليم، لو زوجتي تغار علي فمن الشخص الذي آتي معي في البرنامج هو مدير أعمالي وليس زوجتي، وهناك ثقة كبيرة بيننا وتغار علي ولا تغار من أحد وتطمئن علي في وقت التصوير.

ونفى خالد سليم، أن زوجته تسب المتابعين أو تنهال عليهم بألفاظ خارجة، وعن الملابس الجريئة التي ترتديها حسبما ذكرت بعض الصحف، منوهاً أنه لا يرى ذلك وهي تحب أن تكون موجودة بشكل لائق ولو وجد شيء يلفت نظرها.

وأوضح خالد سليم حديثه بأن حياته الشخصية ليس من حق أحد أن يتدخل فيها وعندما تحدث سقطات أو مشاكل أو محاولات لم تنجح ولم تكتمل يحمد الله عليها، ووفاة والده كان ابتلاء ولكنه آمن بذلك وصدق بقضاء الله

واختتم خالد سليم:"أنا قريب من ربنا وأنا منتظم في صلاتي حتى وقتنا الحالي لأن في ناس بقت بتموت في سن صغير وناس بتكون نايمة وفجأة مرة واحدة تصحى ميتة.. أنا مش بخاف من الموت ولكن بخاف على اللي بيزعلوا عليا".

محاولة قتل خالد سليم 

تحدث الفنان خالد سليم، عن فكرة تعرضه للسحر في وقت من الأوقات، كاشفاً عن وجود أشياء لها علاقة بالسحر في سيارته.

وقال خالد سليم، أنه شخص كتوم للغاية في مشاعره لو كانت العلاقة شخصية ولا يتحدث مع أحد، لكن لو الموضوع كان ثقيلاً يفصح عن مشاعره.

وتابع خالد، أن مسيرته الفنية كانت ناجحه مع الفنانة اللبنانية نور عكس الفنانة درة أو مي عز الدين وليس تقليل منهما والكواليس مع نور كانت جيدة بسبب خفة الظل بينهما فضلاً عن أن هناك مشاهد صعبة في الأعمال لذلك كان يقضي معها وقت طويل.

وأوضح خالد، أنه يؤمن بالجن والأشباح وحدث له موقفاً غريبا عندما عمل حادثة بسيارته، معقباً:"في حاجات في العربية حطوها الشباب في كيس علشان لما تتصلح العربية أرجع أحطها تاني.. وقتها لقيت سحر موجود في العربية وقتها والحاجه دي طلعت عبارة عن انبوبة فيها صلصال وجواه مادة غريبة ولما فتحنا الانبوبة لقينا البرفان اللي جواها بتاعي.. حد كان قاصدني أنا".

وأختتم خالد سليم، أنه تعرض لمحاولة قتل من قبل أشخاص انتقاما منه بسبب مشروع وله مبلغ فأراد أن يسترد أمواله ولكن ذلك الشخص رفض أن يعطيه حقه فلجأ للمحكمة وأثبت حقه وبعدها عمل حادثة بالسيارة وذهب للتوكيل وأخبروه بأن هناك شخاص قام بقطع شئ بالمنشار في سيارته لكي يفعل حادثة.

والد خالد سليم 

قال الفنان خالد سليم، أنه قدم مسيرة فنية فخور للغاية بها، كما أنه تربى في أسرة متوسطة الحال ومترابطة حيث عاش طفولة جيدة وأحبوه أشخاص كثيرون.

وتابع خالد سليم :"مرحلة الطفولة رسمتني وشوفت الحب في أسرتي كلها.. أنا تالت أخ في الأسرة وكنت محاط بدفء.. ليا أخين أكبر مني وفي أختي علياء أصغر مني".

وأضاف خالد سليم، أنه كان طالباً متفوقاً في المدرسة ويحاول إرضاء والده ومع الوقت اكتشفوا فيه موهبة الغناء والعزف وبدأوا ينمون تلك الموهبة ويشكرهم على ذلك، لأن هناك عائلات قد تقتل الموهبة عند أطفالهم أو تحفزهم.

وأشار خالد سليم، إلى أن والده أجبره في البداية على دراسة اختصاص غير الفن وفي بداية حياته كان والده يدعمه وكل عام كام يشترى له "أورج" لكي يطور من موهبته، ولكن بعد تخرجه من الثانوية العامة جعله يدرس تخصص عملي أكثر لكي يكون له مستقبل.

وأستكمل خالد سليم، أنه عاش مرحلة الطفولة والمراهقة في الكويت وكان يقضي العطلة الصيفية في مصر، وكان يتمنى العيش في مصر بسبب تعلقه الشديد بها وكان والده شخص صارماً في العقاب.

واختتم خالد سليم:"والدي كان صارم وفي دلع وشوية عقاب لأننا ولاد وكان عاوزنا نكون ناشفين أوي والحمد لله عرف يعلمنا الإحترام والمسؤولية.. ووالدي كان بيضربني وكان بيعاقبني أحيانا إني ملعبش مع أصحابي".

خالد سليم يحلق شعره

قام الفنان خالد سليم بحلاقة شعره على الهواء، وذلك تضامناً مع والدته بسبب إصابتها بالسرطان خلال الفترة الماضية.

وقال خالد سليم أنه يعتذر بسبب عدة التزامات له خلال الفترة الماضية لأنه قرر خلال البرنامج بحلاقة شعره وذلك تضامنا مع والدته، متمنياً لها تماثل الشفاء من مرض السرطان.

وتابع خالد سليم، حديثه قائلاً: "أنا هعمل حركة دي بس مش عاوز حد يفهمها غير أني بعملها علشان والدتي، لكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد حبابيهم بسبب المرض القذر ده.. ربنا يتمم شفاهم على خير".

فيما أجهش خالد سليم، بالبكاء بعد حلاقة شعره على الهواء في موقف لم يتوقعه الإعلامي علي ياسين.

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