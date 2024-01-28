حلقوا شعرهم على الهواء.. خالد سليم يتضامن مع والدته.. وشريف مدكور يدعم مرضى السرطان.. وأسما شريف منير تثير الجدل

أثار الفنان خالد سليم حالة من الجدل الواسع بعد حلاقة شعره على الهواء وذلك أثناء حضوره برنامج “كتاب الشهرة” للإعلامى على ياسين وذلك تضامنا مع والدته المصاب بمرض سرطان الثدى، وهو الأمر الذى أعاد للاذهان قام عدد من النجوم بحلاقة شعرهم على الهواء سواء من خلال استضافتهم فى برامج فنية أوعبر حساباتهم على انستجرام ولاسباب مختلفة وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

خالد سليم

ظهر الفنان خالد سليم وهو يحلق شعره على الهواء مباشرة، مع الإعلامي اللبناني علي ياسين خلال برنامج كتاب الشهرة الذي يعرض عبر فضائية الجديد، تضامناً مع والدته بسبب إصابتها بالسرطان خلال الفترة الماضية.

وقال خالد سليم إنه يعتذر بسبب عدة التزامات له خلال الفترة الماضية لأنه قرر خلال البرنامج بحلاقة شعره، تضامنا مع والدته، متمنياً لها تماثل الشفاء من مرض السرطان.

وتابع خالد سليم، حديثه قائلاً: "أنا هعمل الحركة دي بس مش عاوز حد يفهمها غير أني بعملها علشان والدتي، لكل اللي جالهم المرض اللعين ده وكل الناس اللي فقدت أحد حبابيهم بسبب المرض القذر ده.. ربنا يتمم شفاهم على خير".

فيما أجهش خالد سليم، بالبكاء بعد حلاقة شعره على الهواء في موقف لم يتوقعه الإعلامي علي ياسين.

شريف مدكور

وقد قام شريف مدكور من قبل بالظهور في إحدى حلقات برنامجه، والقيام بحلاقة شعره على الهواء دعما منه لمرضى السرطان وذلك قبل أن يتعرض للإصابة بمرض السرطان فى القولون.

وفاجىء شريف مدكور الجميع وحلق شعره مستعينًا بمرآة وماكينة حلاقة، وذلك تضامنًا منه مع مرضى السرطان، معربًا عن سعادته لقيامه لأول مرة باتخاذ هذا القرار، مُضيفًا: "أول مرة أعمل كده بس سعيد بها" تأكيدًا منه أن المظهر الخارجي ليس أهم شئ في الوجود.

منذر رياحنة

كما قام الفنان الأردني منذر رياحنة بحلق شعره على الهواء دعما لمرضى السرطان.

وخلال الجزء الثاني من حلقته في برنامج "واحد من الناس" للإعلامي عمرو الليثي طلب منذر أن يزور مرضى السرطان لأنه يعلم بمعانتهم، فقد سبق وخسر والده وشقيقته بسب هذا المرض.

ولأنه يعرف جيدا مراحل علاج هذا المرض، وما يسببه العلاج الكيماوي من سقوط للشعر وهو ما يؤثر في نفسيه المريض، قرر منذر حلق شعره ليكون واحد منهم ويشعر بهم.

وطلب مقدم البرنامج عمرو الليثي من الكوافير الخاص بالبرنامج أن يأتي ويقوم بحلق شعر منذر أمام الكاميرات.

يوسف الخال

بينما الفنان يوسف الخال قام بحلاقة شعره من خلال بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفاجئ متابعيه على موقع تويتر وظهر وهو يقوم بحلاقة شعره، وعلق على الفيديو قائلًا: "الجرأة قمة الحرية"، لكنه لم يوضح السبب الرئيسي الذي جعله يقدم على فعل مثل هذا بشكل مفاجئ، حيث اعتبره البعض يقوم بحلاقة شعره للفت الأنظار فقط لا غير.

من جانبها لم تعلق زوجته النجمة نيكول سابا على الأمر سزى ببعض الرموز التعبيرية عن حبها لزوجها، ولم تتفاعل مع الفيديو المثير للجدل، كما أن يوسف الخال لم ينه حيرة الجمهور ويفصح عن سبب حلق شعره أمام متابعيه بهذا الشكل.

أسما شريف منير

أما أسما شريف منير قررت التخلص من شعرها بشكل نهائى، مما تسبب فى حدوث حالة من الجدل والصدمة الكبيرة عند الجمهور، وتساءل: "يا ترى حلقت زيرو ليه؟ اتعرضت للخيانة أو انفصلت عن حبيبها زي غيرها من النجمات اللاتي قمن بهذا العمل من قبل، وفي السطور التالية سوف نرصدهن.

ونشرت أسما عبر خاصية القصص المصوّرة مقطع فيديو كشفت من خلاله عن حلق شعرها بالكامل، حيث قالت: "هو قرار مش صح خالص يعني بس أنا حاسة إني ببتدي حاجة جديدة من الأول شعري كان بيقع بطوله لأني عندي الغدة والغدة بتاعتي مش متظبطة وكان شعري بيقع كتل وحاولت أظبطه بكل الطرق وإحساس التعلق بأي شيء بالنسبالي عادي الشعر هيطول مفيش حاجة يعني".

وكان آخر ظهور لأسما شريف منير عبر مواقع التواصل الاجتماعي عندما نشرت من خلال حسابها في "إنستغرام" مجموعة صور برفقة طليقها وابنتهما وعلّقت عليها قائلةً: "كل حاجة في الدنيا بتهون لما بشوفك في لحظات نجاحك هنفضل دائماً في ضهرك لحد لما نعجز أنا وباباكي يارب ادّينا الصحة ونشوفك في أعلى الأماكن وبتحققي كل أحلامك، بنحبك يا حياتي". وأضافت:" هفضل أشكرك طول عمري على نبلك ووجودك في حياة بنتك عشان أنت من أرقى الأشخاص القليلين في الدنيا... ربنا يخليك ليها وتفضل ضهرها وسندها".