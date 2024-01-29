خبيرة تغذية تكشف عن طريقة لزيادة معدل الحرق 4 أضعاف |فيديو

قالت الدكتورة مها عطوة خبيرة التغذية، إن هناك كورس لـ"التخسيس" يعمل على سد الشهية، وهو يتضمن قشور السيليوم، وهي عبارة عن ألياف طبيعية تملأ المعدة وتساعد على إنقاص الوزن، مؤكدة أن الكورس مصرح به من وزارة الصحة.

وقالت مها عطوة، خلال لقائها ببرنامج "مطبخ البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن كورس "التخسيس" يساعد غير القادرين على اتباع نظام غذائي لإنقاص أوزانهم، مضيفة أن شرب المياه بكميات كبيرة يساعد على إنقاص الوزن.

وتابعت خبيرة التغذية، أن كورس "التخسيس" يحتوي على التوت البري، الذي يزيد معدل الحرق 4 أضعاف .