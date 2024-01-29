قبل غلق القيد.. أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن اجتماع كولر مع جهازة المعاون للبحث استكمال القائمة الأفريقية قبل غلق القيد.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "كولر يجتمع مع جهازه المعاون لبحث استكمال القائمة الأفريقية قبل إغلاق القيد ".

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ونظيره فريق حتا الإماراتي، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على استاد اتحاد كلباء بإمارة عجمان بدولة الإمارات.

وسجل هدف الأهلي الوحيد أنتوني موديست.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته عصر، الخميس، على ملعب الحمرية بإمارة عجمان، وذلك بعد الحصول على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.