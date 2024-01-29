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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

صدى البلد

قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تكليف الجهاز الإداري بالنادي بسرعة إنهاء إجراءات قيد الحارس محمد أبو جبل في القائمة الأفريقية، وذلك حسبما أشارت تقارير صحفية.

 وبدأ الأهلي التفاوض مع البنك الأهلي، نادي أبو جبل السابق، لإنهاء الأوراق المتعلقة بانتقال الحارس إلى القلعة الحمراء.

ومن المتوقع أن يتم إرسال الاستغناء الخاص بأبو جبل إلى اتحاد الكرة المصري لإنهاء عملية قيده في القائمة الأفريقية.

 وفي انتظار وصول أبو جبل إلى القاهرة مع بعثة المنتخب من كوت ديفوار، يتوقع أن يتم التوقيع الرسمي على العقود بعد الاتفاق على التفاصيل خلال الاتصالات التي جرت في الأيام القليلة الماضية.

أبو جبل، الذي انتقل من البنك الأهلي إلى الأهلي، شغل حارس مرمى منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا وأدى أداءً جيدًا، لكنه أهدر ركلة الترجيح الأخيرة في مباراة الكونغو الديموقراطية، التي أدت إلى خروج المنتخب من البطولة.

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