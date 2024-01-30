شعبة الأجهزة الكهربائية: هناك جشع من بعض التجار في تحديد هامش الربح

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.

وقال جورج زكريا في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" هناك حالة من الجشع لدى بعض تجار الأجهزة الكهربائية وهناك من يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

وأضاف جورج زكريا:" هناك تجار يقومون برفع قيمة هامش الربح في الأجهزة الكهربائية والمنزلية وهناك تجار يتلاعبون في الأسعار ".

وتابع جورج زكريا:" مهنة بيع الأجهزة الكهربائية مربحة للتجار"، مضيفا:" ارتفاع الأسعار في الأجهزة الكهربائية يؤدي إلى ركود في بيع الأجهزة ".

وأكمل جورج زكريا:" المنتج المصري من الأجهزة الكهربائية من الأفضل في السوق"، مضيفا:" الشركات لا تقوم بإعطاء التجار أجهزة كهربائية منذ شهر ولو خرجت أجهزة تكون بكميات قليلة ".