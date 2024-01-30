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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شعبة الأجهزة الكهربائية: هناك جشع من بعض التجار في تحديد هامش الربح

صدى البلد

كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أسباب ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في الأسواق.

 

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وقال جورج زكريا في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" هناك حالة من الجشع لدى بعض تجار الأجهزة الكهربائية  وهناك من يرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه".

 

 وأضاف جورج زكريا:" هناك تجار يقومون  برفع قيمة هامش الربح في الأجهزة الكهربائية والمنزلية  وهناك تجار يتلاعبون في الأسعار ".

 

وتابع جورج زكريا:" مهنة بيع الأجهزة الكهربائية مربحة للتجار"، مضيفا:" ارتفاع الأسعار في الأجهزة الكهربائية يؤدي إلى ركود في بيع الأجهزة ".

 

وأكمل جورج زكريا:" المنتج المصري من الأجهزة الكهربائية من الأفضل في السوق"، مضيفا:" الشركات لا تقوم بإعطاء التجار أجهزة كهربائية منذ شهر ولو خرجت أجهزة تكون بكميات قليلة ".

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