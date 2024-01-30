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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة سارة للمصريين في الصباح.. قفزة كبيرة بإيرادات السياحة خلال 2023

سياحة مصر
سياحة مصر

قفزت حصيلة الإيرادات السياحية لمصر بشكل كبير خلال العام المنصرم، وفق ما ذكر موقع الشرق بلومبيرج.


ووفق ما ذكرت مصادر مطلعة، فقد قفزت العوائد السياحية 8% خلال 2023 على أساس سنوي إلى نحو 13.2 مليار دولار.

ارتفعت أعداد السائحين إلى مصر العام الماضي 27.4% مقارنة بالعام السابق إلى 14.91 مليون سائح، مسجلةً بذلك أعلى مستوى لها في تاريخ السياحة المصرية، رغم التوترات التي شهدتها المنطقة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2023، مع اندلاع الحرب على غزة.

بلغ "معدل إنفاق السائح  نحو 93 دولاراً يومياً بمتوسط إقامة 9.5 ليلة خلال 2023 ".
تصل الطاقة الفندقية العاملة في مصر نحو 220 ألف غرفة، يتواجد ثلثاها في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، فيما يتوزع الباقي على مناطق جنوب مصر والقاهرة الكبرى وساحل مصر الشمالي على البحر المتوسط.


تسعى مصر إلى زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً بنحو 12 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

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