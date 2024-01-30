عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ: اتجاه الدولة لتوطين صناعة الدواء يستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للتصدير

علي مهران، رئيس لجنة
علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن توجيهات القيادة السياسية، باستمرار توطين صناعة الدواء ودعم الصادرات المصرية من الدواء تستهدف تشجيع صناعة الأدوية وتوفير العملة الصعبة وتقليل الواردات.

 

وأوضح مهران، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير المنظومة الصحية ككل وتوفير كافة المستلزمات الطبية اللازمة للمرضى وتوفير كافة الأدوية خاصة للأمراض المزمنة والخطرة بأسعار مناسبة.

 

وأكد رئيس صحة الشيوخ، أن اهتمام الحكومة بتوطين صناعة الأدوية يأتي في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر لمركز إقليمى كبير فى صناعات الأدوية، واللقاحات ويحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطنى.

 

وأشار النائب الدكتور علي مهران، إلى أن الدولة تعمل على تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق الأهداف الطموحة لتوطين صناعة الدواء وتعميق التصنيع المحلى للأدوية، لتكون بمثابة أكبر ترويج لتعميق وتوطين صناعة الأدوية فى مصر.

 

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن مصر لديها العديد من الفرص التصديرية الواعدة في المجال الطبي نظراً لتوافر البنية الأساسية، والأيدي العاملة، بالإضافة إلى الاتفاقات التحفيزية في هذا الشأن مع القارة الإفريقية وغيرها.

 

يشار إلى أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، خاصة جهود ضبط أسعار الدواء في الأسواق.

وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري لهيئة الدواء في توطين صناعة الأدوية في مصر، خاصة في ظل جهود مختلف أجهزة الدولة لخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير دواء مُصنع محلياً يتميز بالجودة والكفاءة العالية، وقادر على المنافسة في الأسواق العالمية.

علي مهران لجنة الصحة صناعة الادوية العملة الصعبة المنظومة الصحية السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

ملايين في الهوا.. «ورطة» لاتحاد الكرة بسبب إقالة روي فيتوريا

ترشيحاتنا

أمير هشام: الزمالك اقترب من التعاقد مع أيمن حسين مهاجم منتخب العراق

غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 72 ساعة القادمة

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

تدعو لخفض التصعيد والتوتر.. تعليق روسيا على استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

بعد وفاة ابنه.. عادل الفار يندم على هذا القرار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رجعت وش ريهام سعيد.. بلوجر عربية تثير ضجة على السوشيال ميديا.. شاهد

حكم بحبسها 3 سنوات .. صور وضعت نسرين طافش في مأزق.. شاهد

عودة فيروس الزومبي.. تحذير عاجل وأعراضه صادمة

فيديو

محمد عادل إمام: لم نمنع والدي من الظهور والناس بتزوره فى البيت|فيديو

لبنى عبدالعزيز: عايزة أموت في مصر وأرفض السفر للإقامة مع أسرتي

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ