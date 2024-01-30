3 ملايين دولار.. عرض مُغرٍ من نادٍ قطري لـ نجم الأهلي

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، رغبة نادي قطر القطري في ضم محمد عبد المنعم مقابل ٣ ملايين دولار.

وقال “حتحوت”، خلال تقديمه برنامجه المذاع عبر “صدى البلد”، “نادي قطر القطري يرغب بشدة في ضم محمد عبد المنعم في عرض خيااااالي مقابل ٣ مليون دولار ولكن الأهلي لم يرد بأي شيء”.

وتابع "هناك ثلاثة اندية اوروبية ترغب في ضمه، ومنها نانت الفرنسي، وبورتو البرتغالي".



ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.

وكان من المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شباب بلوزداد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 ديسمبر الماضي، في الجزائر، ولكن تم تأجيل المباراة بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية السعودية 2023.