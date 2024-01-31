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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سيد رجب عن "ليلة العيد": المشكلة ليست بقهر المرأة ولكن ذكورية المجتمع

سيد رجب
سيد رجب

قال الفنان سيد رجب  أن جبروت شخصيته  فيلم ليلة العيد   الذي لفت إليه نظر الجميع يعود إلى السيناريو الذي اشاد بكتابته  ورؤية المخرج للسيناريو  معتقدا أن فيلم " ليلة العيد " لايعتبر فيلما واحدا  بل أن مشكلة تناولها  هي بمثابة فيلم لوحدها ".
وتابع   رجب خلال   لقاءه  عبر  برنامج  " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه  الاعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON  :"  المخرج سامح عبد العزيز نجح في إخراج السيناريو وتكثيف المشكلات ولذلك خرجت قوية     :
مواصلا : " هي بالفعل بتفكير بسيط   سنجد أنها مشكلات قائمة بالفعل  في المجتمع مثل المراة المعيلة التي تعمل وتنفق على  زوجها  ورؤيتنا عن الرياضة وختان الفتيات والزواج المبكر وكل قضية من تلك القضايا   هي قضية  بمفردها "
 مكملا : "  القضية ليست في قهر المرأة لكن في " ذكورية المجتمع الذي نعيش  فيه  دون أن يقصد الذكر   هو مجتمع ذكوري والمراة تتعامل أنها مقهورة ولاتحاول المواجهة  والرجل لايحاول التنازل عن ماتربى عليه "
ولفت إلى أنه   دائما مايتحدث مع صديقاته من النساء  أن دفاعهن عن حقوق المراة يتم بشكل خاطيء قائلا : دائما بقول لاصحابي البنات    أنكم تدافعون بشكل خاطيء عن حقوققن  وبتقولوا  فقط انكم مظلومين  دون مواجهة ذلك "
إستطرد : المراة تدافع عن نفسها بشكل خاطيء وتضع اساس الدفاع أنها مظلومة ومقهورة ولدى تعاملها مع الرجل  تستخدم  القهر وبعض الكلمات المعسولة عشان تشيل الظلم   وأنا مؤمن  بأن الرجل متساوي  مع المراة ولايختلفان  ويختلف العمل والشخصية "
وتابع : " ذكاء الفيلم  انه وضع كل المشاكل لكل مرأة لاتستطيع مواجهة مشكلتها

ليلة العيد ختان الفتيات الزواج المبكر سيد رجب

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