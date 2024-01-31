نجلاء بدر: لم أقلق من جرأة مشهد العلاقة الزوجية أو أناقش المخرج

قالت الفنانة نجلاء بدر أن مشكلة الختان التي تناولها فيلم ليلة العيد لازالت موجودة حتى الان ولم يتم تناول الملف بشكل صحيح عنده فتحه الان ويجب أن يتم مناقشة الملف بشكل مختلف بالتعاون بين رجال الدين والاطباء حتى يعلم المجتمع أنه ظاهرة غير صحيحة.

وعن مشهد العلاقة الزوجية الجريء الذي تناوله الفيلم تابعت خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" المشهد مش فج وأنا لم أقلق من المشهد ولم أتوقف عنه أثناء تصويره ولم أسأل المخرج حتى كيف سيتم تصويره ؟ ولا بعد ماصورته سألت إزاي سيتم مونتاجه "

واصلت : " أنا شفت الشخصية دي قبل كده في حياتي العادية في ناس حوالينا وموجودة في حياة الاخرين ولو أنا ماعبرتش عنها كما هي يبقى ماعملش الدور "

