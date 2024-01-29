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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

يسرا تكشف أسرار وتفاصيل فيلم ليلة العيد في كلمة أخيرة

يسرا
يسرا

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على قناة ON، نجوم فيلم "ليلة العيد"، غد الثلاثاء.

وتحل كل من يسرا وهنادي مهنا وعبير صبري ونجلاء بدر وسيد رجب وأحمد خالد صالح، وكذلك المخرج سامح عبدالعزيز، ضيوفًا على الحلقة في حديث خاص عن الفيلم وكواليس العمل، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تتناولها الحلقة.

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يسرا فيلم ليلة العيد 

واحتفل نجوم وفريق عمل فيلم ليلة العيد بالعرض الخاص له يوم الأربعاء الماضى داخل سينما مول العرب.

وكان على رأس الحضور الفنانة يسرا ونجلاء بدر وعبير صبري والمؤلف أحمد عبد الله والمخرج سامح عبد العزيز والمنتج أحمد السبكي.

وكان المنتج أحمد السبكي قد طرح البرومو التشويقي الاول لفيلم ليلة العيد - ثورة النساء - بطولة الفنانة يسرا.

فيلم ليلة العيد

وتعرض فيلم «ليلة العيد» لعدة تأجيلات بعد  3 أيام من إنطلاق تصويره عام 2021 قبل موسم دراما رمضان، وذلك بسبب إصابة الفنانة يسرا بوعكة صحية ، أدت إلى إعلان الشركة المنتجة تأجيل استكمال تصويره إلى بعد إجازة عيد الفطر بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلات وأعمال أخرى.

وبعد استئناف تصوير الفيلم والانتهاء منه قررت الشركة المنتجة تأجيل العمل لأكثر من عامين دون الكشف عن أسباب للتأجيل ليتم أخيرًا وبشكل مفاجىء طرح البوسترات الدعائية الخاصة للفيلم وإعلان موعد طرحه  لينافس ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام ويستعد لاستقبال الجمهور أخيرًا.

ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات؛ بسبب عدم تفهّم بعض الرجال لحقوقهن، ومن أبرز القضايا المُثارة العنف ضد المرأة، زواج القاصرات، ختان الإناث وغيرها من القضايا.

"كلمة أخيرة" يذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

الإعلامية لميس الحديدي الفنانة يسرا المخرج سامح عبد العزيز سامح عبدالعزيز فيلم ليلة العيد نجلاء بدر يسرا

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