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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضربنى وضربته.. فنانة شهيرة تروى مأساتها مع زوجها

صفاء سلطان
صفاء سلطان

أثارت الفنانة صفاء سلطان حالة من الجدل الواسع بعد اعترافها بأنها تعرضت للضرب من قبل زوجها، كما قامت بضربه أيضا. 

وقالت صفاء سلطان، فى تصريحات تلفزيونية: “ضربت زوجي في إحدى المرات، خلال مشاجرة نشبت بيني وبينه، والرجل الذي يعتدي على سيدة يصبح مثلها، ولا يفرق عنها في شيء”.

وأضافت صفاء سلطان: “زوجي ضربني وضربته، وفي رأيي إن الرجل اللي بيضرب مرة بيضرب 100 مرة، وبقوله عيب على شواربك تضرب مرة، أنا كتير انضربت وضربت، جوزي حاول يخوفني بحركاته، لكن ضربته”.

وأوضحت: “زوجي كان عنده رعب من نجاحي، كان خايف أنجح، لأن أحد أصدقائه دعم زوجته وساندها إلى أن أصبحت من أهم المحاميات، وفي أول قضية رفعتها كانت قضية خلع وطلبت منه الطلاق، لذلك زوجي كان يخشى من نجاحي، ولما صار عدم الاحترام والضرب طلبت الانفصال فورا وهو ما تحقق بعد ذلك”. 

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صفاء سلطان

تذكرت الفنانة صفاء سلطان والدها بكلمات مؤثرة  من خلال فيديو بأبرز الصور التى جمعتهما سويًا على أنغام أغنية “بنت أبويا”،  وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”.

وعلقت صفاء سلطان على الفيديو قائلة: “ألف رحمه ونور لروحك ياحبيبي بهي الأيام يلي عم نمرق فيها كنت زمان أسمع إني بشبهك بس ما تخيلت إني فعلاً متلك ونسخة منك، اشتقتلك بابا نفسي بهي اللحظة نحضر الأخبار سوا وتقلي شو رأيك وتوصفلي كل شي متل ماكنت تحب.. ربي يرحمك برحمته ولا تخاف حبيبي عرفت تربي أولاد وبنات بيحبوا فلسطين وهي قضيتهم متل ما أمنتنا ووعدناك ورح نوفي بالوعد أنا وإخواتي وأولادنا.. بحبك بابا.. لو سمحتوا الفاتحة لروحه يلي راحت لعند أرحم الراحمين وحلمها كان العودة لبلده جنين”.

وأعربت الفنانة صفاء سلطان، خلال الأيام الماضية، عن حزنها الشديد على ما يحدث فى فلسطين من عنف وقصف مستمر لأهلها، وأكدت أن دعمها المستمر للقضية الفلسطينية أدى إلى تعرضها للتهديد.

وقالت صفاء سلطان، فى تصريحات لـ "ET بالعربي": "أنا بنام وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان من اللي بيحصل، وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله شو بدنا نعمل".

ووجهت رسالة للفنانين الذى التزموا الصمت ولم يدافعوا عن القضية الفلسطينية، قائلة: “الفنانون دائمًا محملون برسائل ووظيفتهم توصيل هذه الرسائل للناس”، وأكدت أنها بالفعل تعرضت للكثير من التهديدات بإغلاق حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، بسبب دعمها المستمر للقضية الفلسطينية، معلقة: "إذا راح حسابي ما بيفرق معي فى أرواح وأطفال بتروح كل يوم فى مجازر خايف على حسابك ومالك خايف من رب العالمين عندما تسأل".

وعن إصدرها للأغاني التى تدعم القضية الفلسطينية، قالت صفاء: “الفكرة ليست إنى أعمل أغنية لكن هذا لنشعر شعب فلسطين أننا بنحس فيه، ولما تكوني شخصية عامة وقدرتي تحكي كلمة بحقهم لم يحتاجوا أكثر من ذلك”.

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