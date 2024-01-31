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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية: إحالة 213 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

واضاف أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري ومباحث التموين باشراف العميد خالد دويدار مدير مباحث التموين بالدقهلية اسفرت عن تحرير 213 محضرا بالمخالفات بنطاق الادارات التموينية بمراكز بلقاس وميت غمر والمنصورة والسنبلاوين بالمحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقرير السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية الذي أوضح ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 197 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به.

 كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر  مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية  ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها.

 وتم التحفظ علي كميات من السلع والمنتجات واعدم كميات اخري غير صالحة للاستخدام الادمي حيث تم التحفظ على 20 كجم قطع دجاج و140 كجم لحوم بلدية و50 علبة سجاير ونصف طن يوريا و1000 لتر صابون سائل وطن ملح 168 قطعة حلوي و1200 كيس بقسماط وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين ان المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الاندرويد أو من خلال ارسال رساله عبر صفحتنا وتسعد المديرية والادارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحاً وحتى الساعة "2" ظهراً.

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية سلع مجهولة المصدر مدير مديرية الطب البيطري وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة وكيل وزارة التموين وزارة التموين التموين بالدقهلية

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