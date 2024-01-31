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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم: تطوير لوئح كليات التربية ليصبح الطالب مؤهلا للعمل بعد التخرج

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إن طالب كليات التربية أصبح مؤهلا بشكل كبير في ظل التطوير الذي يحدث بكليات التربية حيث أنه قادر على للعمل كمدرس بعد التخرج حيث أن لوائح كليات التربية تتغير بشكل مستمر وغيرها من الكليات التابعة لهذه المهنة ولكن ما يعوقهم هو التعيينات.

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وأضاف لصدى البلد أن الشراكة بين الجامعات والقطاعين العام والخاص فكرة أساسية، وهناك مبادرات مشتركة كثيرة من الممكن تطبيقها مثل المجمعات المتكاملة، فمناطق استزراع الأراضي على سبيل المثال يمكن إنشاء كليات التجارة والطب البيطري بها وغيرها من الكليات التي ستخدم المجتمع المحيط، وبذلك يمكن إنشاء مجتمع عمراني متكامل لا يخدم المنطقة فقط وإنما ايضا يخدم مشروعات الدولة وزيادة دخل الدولة ومساعدتها على التصدير بشكل أكبر.

وأوضح أنه يمكن استغلال الكثير من أبحاث كليات الهندسة وغيرها من الكليات التي يمكن تطبيق ابحاثها من جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص في مجالات التصنيع المختلفة.

الدكتور محمد كمال صندوق رعاية المبتكرين المجالات العلمية والبحثية

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