خبير تعليم: الجامعات الأهلية نجحت في توفير عملة صعبة للدولة

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إن الدولة تعرف ما هي وظائف المستقبل وأيضا الوظائف التي أصبحت لا يحتاجها السوق وهناك دراسات تم اجراؤها حول هذا الامر وبناء عليها تم إنشاء الجامعات الأهلية.

وأوضح أنه تم فتح بعض التخصصات فقط ولم يتم فتحها جميعها، بناء على حاجة سوق العمل خلال الفترة المقبلة، حيث انه يتم الاطلاع على الوظائف التي عليها طلب وبناء عليه تم فتح هذه التخصصات بالجامعات الأهلية.

وأضاف لـ صدى البلد أن الجامعات الحكومية قد تكون مجبرة على قبول جميع طلاب الثانوية العامة لكن لابد من تقليل قبول الطلاب في كليات الآداب والحقوق والتجارة وجميع الكليات التي تكاد فرص العمل بها تكون منعدمة والقبول بها يقل حتى يصل 10% من إجمالي الاعداد التي تقبلها في وقتنا الحالي.

وأوضح أنه في حال كان الطالب لا يناسب مجموعه الكليات في الجامعات الحكومية فلديه فرص في الجامعات الأهلية والخاصة ويمكنه ايضا الالتحاق بالجامعات التكنولوجية، فالدولة انفقت على هذه الجامعات بشكل كبير وتقوم بالانفاق على التعليم العالي بشكل عام، مشيرا إلى ان الجماعات الأهلية وفرت العملة الصعبة لمصر من خلال جذب الطلاب للدراسة داخل مصر بدلا من الدراسة بالخارج.