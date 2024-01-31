عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: لابد من الاستعانة برجال الدين للقضاء على الغش

الدكتور محمد كمال
الدكتور محمد كمال

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، إنه بدون حدوث غش جماعي أو تسريب امتحانات يمكن تحقيق فرص متكافئة بامتحانات الثانوية العامة، ولكي يتم القضاء على الغش لابد من الجوع  إلى المؤسسات الدينية في مكافحة الغش والتوعية بآثاره.

txt

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق برنامجًا لتقديم حلول لتحديات الصناعة

txt

وفد صيني رفيع المستوى يشارك في افتتاح مؤتمر علوم البحار

txt

التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بدعم الطلاب ذوي الإعاقة

txt

آخر فرصة لتقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المعادلة للتقديم بالجامعات.. اليوم

txt

التعليم العالي: الشراكة بين مصر وكولومبيا في المجالات العلمية والبحثية مهمة.. صور

txt

الفلفل الأحمر والجمبري.. استشاري يوضح الأغذية المقوية للمناعة في فصل الشتاء

txt

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. غدا

txt

خبير تعليم يطالب باستغلال أبحاث الجامعات في المجالات الصناعية

txt

التعليم العالي تعلن عن المنح التنافسية المقدمة من التشيك للعام الدراسي 2024- 2025

txt

خبير تعليم: لابد من تقليل القبول بكليات الآداب والحقوق والتجارة 10%

وأوضح أنه يقع ذلك أيضا على عاتق الإعلام والدراما المصرية في التوعية إلى جانب دور الدولة في مكافحة الغش، حيث أن الغش لا يقل خطورة على الدولة من الإرهاب.

وكان أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات لسد العجز النسبي في أعداد المعلمين على مستوى الجمهورية، قد عرض الدكتور أيمن عاشور خطة لإعداد المُعلم بالجامعات المصرية، تستهدف تدشين مسارات لإعداد وتأهيل المُعلم بالمرحلة الجامعية.


كما شارك الوزير في اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأكد الاجتماع على أهمية التعاون والتنسيق الكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والصندوق بما يُسهم في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم.


وسلط التقرير الضوء على مشاركة الوزير في الدورة الثانية للاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، بالإضافة إلى المشاركة في الدورة الـ (44) للمجلس التنفيذي لمنظمة "الإيسيسكو"، الذي عُقد بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات مع المُشاركين؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول المُشاركة في المجلس، في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المُستدامة.

وأضاف التقرير أن الوزير شهد إطلاق مشروع إنشاء المعمل الوطني لأبحاث الأمراض المُعدية ذات مستوى الأمان الحيوي الثالث، المُمول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وسيُركز المعمل على الأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، والتي لا تتوفر لها علاجات أو لقاحات فعّالة حاليًا، ويُساهم في تطوير تشخيصات وعلاجات جديدة لهذه الأمراض ليس على مستوى مصر فقط بل على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا، كما سيوفر بنية تحتية قوية للبحث العلمي في مجال علم الفيروسات والأمراض المُعدية الأخرى.

كما افتتح الوزير نادي جامعة حلوان وتفقد بعض منشآته الرياضية، بالإضافة إلى توقيع عدد من بروتوكولات تعاون مُشتركة، والذي سيُساهم في تكوين فرق رياضية للمُشاركة باسم نادي الجامعة في مختلف الأنشطة والمسابقات المحلية والتأهل للمنافسة في المسابقات الدولية، كما أعلن الوزير فتح باب التقدم للموسم الخامس من "رالي السيارات الكهربائية 2024"؛ بهدف إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة مصرية محلية الصُنع وذلك من خلال تهيئة بيئة مُشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة، خاصة وأن المواسم الأربعة السابقة شهدت اشتراك 65 فريقًا من جميع الجامعات والمعاهد المصرية، كما تم تدريب وتأهيل نحو 2000 طالب لسوق العمل في مجال السيارات.

كما عقد الوزير لقاءًا مع فريق عمل السيارة الكهربائية؛ لمتابعة تنفيذ عمليات تصنيع السيارة، والتي تم الانتهاء من تصميمها بالكامل، والحصول على نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها، وبدأت عمليات التصنيع الفعلي، بعد القيام بزيارة عدد من الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات؛ للحصول على أفضل المواصفات، وتطوير المنتج بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع المصري، وسيساهم المشروع في إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة السيارات الكهربائية في مصر، كما سيُساهم في توفير فرص عمل جديدة، ويدعم جهود الارتقاء بالاقتصاد القومي.

وأشار التقرير إلى إعلان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي البدء في خطوات إنتاج دواءين مصريين جديدين، كثمرة لتوظيف مُخرجات البحث العلمي لدعم الاقتصاد الوطني تحت شعار "صنع في مصر"، وذلك عقب الاجتماع والمتابعة مع فريق من العلماء المصريين وشركات صناعة الأدوية.
كما قام الدكتور أيمن عاشور بزيارة محافظة جنوب سيناء، وتضمنت الزيارة تفقد الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس والتي بلغت مُعدلات تنفيذها 100%، كما تفقد الوزير العديد من المنشآت التعليمية والخدمية الجديدة بفرع جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور.

وأشار التقرير إلى عقد الوزير العديد اللقاءات والاجتماعات مع الوزراء والسفراء والمسئولين الأجانب ووفود الجامعات الأجنبية؛ لبحث آليات تعزيز التعاون العلمي والبحثي المُشترك.
واستمع المجلس إلى عرض قدمته د. مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حول دور هذه المراكز والتي يصل عددها إلى 31 مركزًا في 23 جامعة، لافتة إلى أنه سيتم التعاون والتكامل مع مبادرة "كن مُستعدًا" التي أطلقتها الوزارة، مُستعرضة أنشطة وبرامج المراكز والتي تتضمن (خدمات التطوير المهني، والتشبيك مع قطاع الأعمال وتقديم برامج تدريبية متميزة)، مشيرة إلى الاهتمام بتطوير مهارات التخطيط المهني والمهارات التقنية، ومهارات الحياة العملية، واكتشاف الطالب لذاته).

المجالات العلمية والبحثية الطلاب الوافدين التيرم الثاني الخبير التربوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

موضوعات متعلقة

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ يطلق برنامجًا لتقديم حلول لتحديات الصناعة

وفد صيني رفيع المستوى يشارك في افتتاح مؤتمر علوم البحار

التعليم العالي: القيادة السياسية مهتمة بدعم الطلاب ذوي الإعاقة

آخر فرصة لتقديم الطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية المعادلة للتقديم بالجامعات.. اليوم

التعليم العالي: الشراكة بين مصر وكولومبيا في المجالات العلمية والبحثية مهمة.. صور

الفلفل الأحمر والجمبري.. استشاري يوضح الأغذية المقوية للمناعة في فصل الشتاء

آخر فرصة للتقديم بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. غدا

خبير تعليم يطالب باستغلال أبحاث الجامعات في المجالات الصناعية

ترشيحاتنا

السفيرة الأمريكية بالقاهرة في أول زيارة لقناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك

بسبب المياة الجوفية.. ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوي في مدينة زليتن

الوزراء يوافق على اتفاقية دعم توفير قوى عاملة مُتعلمة تلبى احتياجات السوق

قناة عبرية تكشف عن ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية

صندوق النقد الدولي: استمرار الصراع بغزة في الربع الأول من 2024

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد شركة النصر للملاحات بالإسكندرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

كلاكيت ثاني مرة| محيي إسماعيل بموقف محرج.. ويخرج غاضبًا من معرض الكتاب

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ