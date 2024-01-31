خبير تعليم: التنسيق أمر ضروري لتحقيق العدالة بين الطلاب ولا يمكن إلغاؤه

قال الدكتور محمد كمال أستاذ الفلسفة المساعد بجامعة كفر الشيخ والخبير التربوي، حتى الأن ليس هناك أي خطوط تفصيلية معلنة بخصوص نظام الثانوية العامة الجديد وما أعلن عنه هو وجود نظام جديد وبالتالي عند ظهور تفاصيل للنظام الجديد سيكون هناك حوار مجتمعي حقيقي وبالتالي نصل إلى نتائج أفضل.

وأضاف لـ"صدى البلد" إن أي مقترح أو مطالب من أولياء الأمور بإلغاء مكتب التنسيق ليس عدلا فالطالب يمكنه الحصول على الدرجة التي يستحقها من خلال امتحانات الثانوية العامة ومن ثم يتم توزيعه وفق تنسيق الكليات افضل من وجود اختبارات للتقديم من الكليات قد تكون غير عادلة.



وأشار إلى الخروج من نظام التنسيق إلى أير نظام سيكون سيئا وغير عادل لأنني أرى أن تنسيق الثانوية العامة هو الأكثر عدالة للطلاب في حال اجراء امتحانات الثانوية العامة بشكل به فرص متكافئة للجميع.