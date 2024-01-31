الشرطة السويدية تعثر على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل

عثرت شرطة السويد، اليوم الأربعاء، على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولم، ويقال إنها عبوة ناسفة.

وبحسب ما أفادت به الشرطة السويدية، فإنها عثرت على الجسم المشبوه بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم قبل قليل يبدو أنه عبوة ناسفة، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضافت الشرطة أنه سيتم تدمير العبوة بواسطة فرقة مفرقعات.

واتهمت إسرائيل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم السبت الماضي، بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد، قائلة إن ذلك يأتي في إطار توسيع لعمليات الحركة في أوروبا، حيث أعلنت السلطات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الشهر الماضي.

وفي بيان عن الاعتقالات التي أعلنتها السلطات الدنماركية والألمانية والسويدية، ذكر جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اسم عضو مزعوم في شبكة "حماس" في السويد دون تحديد ما إذا كان محتجزا أيضا.

وكانت الشرطة الدنماركية، قد أعلنت الجمعة، أن سبعة أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر الماضي، هم على ارتباط بحركة "حماس".

وأكد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسبما أبلغت الشرطة الدنماركية وكالة “فرانس برس” في رسالة.