عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة السويدية تعثر على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل

صدى البلد

عثرت شرطة السويد، اليوم الأربعاء، على جسم مشبوه بالقرب من سفارة إسرائيل بستوكهولم، ويقال إنها عبوة ناسفة.

وبحسب ما أفادت به الشرطة السويدية، فإنها عثرت على الجسم المشبوه بالقرب من السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم قبل قليل يبدو أنه عبوة ناسفة، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وأضافت الشرطة أنه سيتم تدمير العبوة بواسطة فرقة مفرقعات.

واتهمت إسرائيل حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يوم السبت الماضي، بالتخطيط لمهاجمة سفارتها في السويد، قائلة إن ذلك يأتي في إطار توسيع لعمليات الحركة في أوروبا، حيث أعلنت السلطات إلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم الشهر الماضي.

وفي بيان عن الاعتقالات التي أعلنتها السلطات الدنماركية والألمانية والسويدية، ذكر جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" اسم عضو مزعوم في شبكة "حماس" في السويد دون تحديد ما إذا كان محتجزا أيضا.

وكانت الشرطة الدنماركية، قد أعلنت الجمعة، أن سبعة أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم إرهابي مخطط له أحبطته الشرطة في الدنمارك في ديسمبر الماضي، هم على ارتباط بحركة "حماس".

وأكد المدعي العام الدنماركي أندرس لارسون أن القضية "لديها صلات مع حماس"، حسبما أبلغت الشرطة الدنماركية وكالة “فرانس برس” في رسالة.

إسرائيلي الدنماركية الاعتقال الإسرائيلية الإسرائيلي السفارة الاسرائيلية السلطات الدنماركية الشرطة السويدية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

لأول مرة منذ 10 سنوات| بلومبرج: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

موضوعات متعلقة

مسئول أمريكي: الولايات المتحدة سترسل دفاعات جوية إضافية للقاعدة المتعرضة للهجوم

قصف إسرائيلي على موقعين عسكريين في ريف درعا بجنوب سوريا

بغداد تعلق على وقف حزب الله ـ العراق هجماته ضد القوات الأمريكية

البنتاجون يرفض التعقيب على تعليق «حزب الله ـ العراق» عملياته ضد الأمريكيين

كتائب حزب الله العراقية تعلن تعليق عملياتها ضد القوات الأمريكية

مندوبة واشنطن بالأمم المتحدة: الأونروا تلعب دورا حيويا في إنقاذ حياة الفلسطينيين

مجلس الأمن يطلق دعوة عاجلة لضرورة زيادة المساعدات لغزة

البيت الأبيض: نرى فرصة لوقف طويل للقتال في غزة يسمح بإخراج الأسرى

ترشيحاتنا

الإداري تقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة

نظام باترويت أمريكي.. بوتين يكشف سبب إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

أول تعليق لاتحاد الكرة على خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا

وصلت لـ 400 جنيه.. تحرك عاجل لأسعار اللحوم الحية الآن

جبال فلوس.. الداخلية تضبط مسئولى شركة بحوزتهما مليون دولار و37 ألف يورو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

ملابس صيفية.. علا رشدي تثير الجدل رفقة زوجها| شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ