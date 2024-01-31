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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطر المجاعة بغزة.. الصحة العالمية تطلق دعوة عاجلة للدول لتمويل الأونروا

صدى البلد

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، الدول التي أوقفت تمويل الأونروا لإعادة النظر في هذه القرارات. 

وأوضحت الصحة العالمية، بأنه لا توجد مؤسسة غير الأونروا لديها القدرة على تقديم كمية المساعدات التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في غزة. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، أن وقف تمويل الأونروا ستكون له عواقب كارثية على سكان غزة .

وأكدت الصحة العالمية، على أن خطر المجاعة في غزة كبير ويزداد يوميا مع استمرار القتال وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى مواجهات تحديات كبيرة بدعم النظام الصحي في غزة.

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