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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حبس وغرامة.. قرار عاجل من المحكمة ضد المغنية دنيا بطمة

دنيا بطمة
دنيا بطمة

أمرت النيابة العامة المغربية بسرعة تنفيذ الحكم القضائي القاضي بالحبس النافذ في حق المغنية دنيا بطمة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”.

وكانت محكمة الاستئناف بمراكش رفعت خلال شهر يناير من سنة 2021 العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المغنية دنيا بطمة إلى سنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 10000 درهم.

ووفق صحيفة هسبريس المغربية؛ قضت هيئة الحكم بخفض العقوبة الحبسية الصادرة في حق عائشة عياش إلى ستة أشهر حبسا نافذا، وتأييد الحكم الابتدائي في حق كل من ابتسام بطمة، شقيقة دنيا، وصوفيا شاكيري.

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حبس وغرامة للمغنية دنيا بطمة 

 

كانت الغرفة الجنحية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش قضت في وقت متأخر من ليلة الأربعاء 29 يوليو الماضي، بإدانة بطمة بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، وبعام حبسا نافذا في حق شقيقتها ابتسام وغرامة 10 آلاف درهم، مع الحكم عليهما بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم للمطالبتين بالحق المدني المغنية سعيدة شرف ومصممة الأزياء سهام بادة المعروفة بـ”سلطانة”.

كما أدانت المحكمة ذاتها مصممة الأزياء عائشة عياش بعام ونصف العام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقضت بعشرة أشهر حبسا نافذا في حق صوفيا شكيري وغرامة 10 آلاف درهم.

وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمات من طرف النيابة العامة في الملف المعروف بحساب “حمزة مون بيبي”، بصك اتهام يتضمن: “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم عن طريق الأنظمة المعلوماتية، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والتهديد

النيابة العامة دنيا بطمة محكمة الاستئناف حمزة مون بيبي عائشة عياش

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