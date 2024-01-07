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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مجددًا  عن قضيتها الأخيرة، والمعروفة إعلاميا بقضية حمزة مون بيبي، وذلك بالتزامن مع جلسة جديدة ستقام غدًا في القضية، موجهة رسالة إلى السيدة المشكي فيها بالقضية.

وكتبت دنيا بطمة، منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قائلة: غدا جلسة المشتكى بها، وفي كل مرة تتهرب من التبليغ لعدم الحضور، لماذا الهروب من القضاء لي مدايرش كيواجه مدیرش متخافش كيفما، واجهنا إحنا لست فوق القانون وماشي عيب تكوني متهمة إلى أن تثبت إدانتك وخصوصا إذا ماشي بشهادة زور، بالدليل والبرهان ولا أنتي مواطنة مغربية VIP.

وتابعت دنيا بطمة: كلنا سواسية أمام القضاء المغربي، والذي يتطاول لحد الآن وهو صديقك المقرب ولا زال مستمرا في السب والقذف والتشهير وحتى في أشياء لا تعنيه فقط، وأنا مصممة على المطالبة بحقي، ومراوغتكم وهروبكم من القضاء أكبر دليل أنكم خايفين من المواجهة.

علق محمد ترك طليق الفنانة دنيا بطمة على الحديث الذي صرحت به، وذلك بعد أن اتهمته بأنه من يسرب أخبارها إلى أعدائها وأنها تتعرض لمؤامرة كبيرة أدت لحبسها، وذلك عبر بث مباشر عبر حسابه على تيك توك.

أبرز تصريحات محمد ترك طليق دنيا بطمة
- 9 سنوات استحملتك بقرفك وسخافتك، ووساخة قلبك وعائلتك من حياتك ودنيتك وكل الأشياء اللي تخطر على بال الكفار.

- كنت بقولهم  إني على أمل إنك تتغيري.

ايه الأخبار اللي عندك علشان ابيعهالك، زي إنك رايحة حفلة، مانتوا مفاضيح.

- انتي  كدا كدا بتفضحي روحك فين ماتحركتي، اتمشيتي ولا نزلتي.

-  أبيع أخبارك لمين أنا معرفش أسماء الناس اللي بتتكلمي عليهم.

بخجل إني حتى أقول اسمك بين الناس، ودي المرحلة اللي مؤخرًا وصلت ليها.

-  نقيتك وخليتك تتعرفي على أمراء وشعراء وناس ليهم قيمة، مكنتيش تعرفيهم.

قضية دنيا بطمة
وسبق وأن تحدثت دنيا بطمة خلال مقطع فيديو لها  نشرته على حسابها الشخصي خلال تيك توك  وبكت خلاله بشدة، قالت فيه: أنا معرضة لمؤامرة من عصابة كبيرة ولكن ربي فوق هو اللي شايف مهما أتكلم في تفاصيل ربنا فوق وهيجبلي حقي، الستارة ستنكشف مع الأيام وأقسم بالله مع الأيام هتكتشفوا معايا أشياء كتيرة.

واتهمت دنيا بطمة في قضية حمزة مون بيبي، والتي بدأت منذ سنوات، عندما تم إنشاء حساب على صفحة لها على سناب شات استهدفت الكشف عن تفاصيل علاقة فنانات مغربيات ببعض الرجال الخليجيين واتهامهم بوجود علاقات مشبوهة بينهم.

دنيا بطمة

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