دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

خرجت الفنانة دنيا بطمة بفيديو جديد عبر حسابها على انستجرام لتكشف عن بعض التفاصيل الجديدة بالمستندات فى القضية المعروفة باسم “حمزة مون بيبي” وتكشف تعرضها لمؤامرة والضرب.

دنيا بطمة تحاول تبرأة نفسها بالمستندات

قالت دنيا بطمة بخلال البث على انستجرام : أنا فرحانة جدًا ووقفتكم معايا كلكم كل المغارب وولاد بلادي.. وشكرًا للدول العربية اللي معرفهمش والناس كانت بتدعيلي في الكعبة والأزمة دي عرفتني قيمتي عندكم.. عرفتوا دنيا بطمة من الداخل.. أنا إنسانة طيبة وربنا حابب خلقه فيا بعد الأزمة دي وربنا يخلينا لبعض.

بينما شن طليقها محمد الترك هجوما عنيفا عليها خلال مقطع فيديو على التيك توك بعد اتهامها له بتورطه في التهمة الموجه اليها في قضية حمزة مون بيبي وقال خلاله :إذا أكرمت اللئيم تمرد، ابكي ومثلي على الشعب المغربي ولكن تجيبي اسمي لا، أنا سكتلك بما فيه الكفاية سنتين وتقولي عني إني كنت عميل وجاسوس اللي كان يعمل كدا عيلتك وأولهم أختك.. 9 سنين مستحملك وعيلتك وكل الحاجات اللي بتخطر على بال الكفار استحملتهم، بتقولي عني ببيع أخبارك، عندك إيه أخبار عشان أبيعهم؟ انتوا اللي مفاضيح، انتي اللي بتفضحي نفسك، كنت واقف معاكي بخيرك وبشرك.. كم مرة وقعتي كم مرة عملتي مشاكل ومسكتيش والناس كرهتك وكرهتني معاكي"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.