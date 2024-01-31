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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: محمد الشناوي بيروح المنتخب بالعافية

صدى البلد

نشر الإعلامي محمد فاروق تصريحات رضا عبد الله عن أداء لاعبي المنتخب في أمم أفريقيا.

وقال عبد العال من خلال برنامج البريمو :" في لاعيبة بتروح للمنتخب بالعافية ، ومحمد الشناوي مصاب وبيروح المنتخب بالعافية ".


اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم، إلى الجماهير المصرية، على ما قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم، من نتائج، خلال مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة بدولة كوت ديفوار.


أعلن مجلس اتحاد الكرة، في بيان له، أنه سيعقد اجتماعا، يوم الأحد 4 فبراير 2024؛ لدراسة التقارير الفنية والطبية والإدارية، وتقرير رئيس البعثة والمشرف على المنتخب؛ لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأبدى اتحاد الكرة، أسفه؛ لعدم تحقيق طموح الجماهير المصرية، وأهداف مجلس إدارة الاتحاد، والدور المنوط به من تلبية جميع المتطلبات، وتوفير كل السبل الخاصة لإعداد المنتخب قبل وفي أثناء البطولة

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