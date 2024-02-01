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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشرى تصدم متابعيها بإطلالتها في حفل جوائز ملتقى التميز والإبداع العربي|شاهد

بشرى
بشرى

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة بشرى خلال حضورها حفل جوائز ملتقى التميز والإبداع العربي.

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ظهرت بشرى في الحفل بإطلالة غير متوقعة، حيث ارتدت بنطلون لامع بالكامل مع بليزر بنفس اللون ونسقت معهما قميص باللون الأبيض وكرافتة باللون الأسود.

أنتعلت بشرى حذاء ذا كعب عالي باللون الأسود، مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت بشرى على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة.


 

بشرى
بشرى
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