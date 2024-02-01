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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين بمكة المكرمة

صدى البلد

 افتتحت امس، أعمال المؤتمر السعودي الدولي للإعاشة والتموين والمعرض المصاحب الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة المكرمة وذلك في مقر الغرفة للمعارض والفعاليات، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني.


ويهدف المؤتمر الذي يستمر 4 أيام، إلى إعطاء المشاركين والزوار منصة لتبادل الخبرات في صناعة الغذاء وتقديم خدمات التغذية لضيوف الرحمن والموردين والتعرف على أحدث الخدمات والتقنيات في هذا المجال، فضلا عن إتاحة الفرص لتأسيس أعمال جديدة ومربحة، وزيادة التسويق، وتبادل الخبرات، والتجارب بين الشركات المحلية والدولية في مجال صناعة الأغذية، والمشروبات، والضيافة وحلولها.


كما تتركز محاور المؤتمر في التغذية في الحج والعمرة، وسلامة الغذاء وتقنيات حفظ الغذاء والحماية من التلوث، والتثقيف الصحي، كما تتضمن الفعاليات ورش عمل يديرها مختصون حول الأعمال اللوجستية، وتدوير النفايات، وريادة الأعمال في مجال التغذية، وإدارة المطاعم، وإدارة التكاليف.


وتصل قيمة سوق الأغذية في المملكة إلى نحو 153 مليار ريال، حيث يعد هذا القطاع من أكبر القطاعات في المملكة، وتمثل مصانع المنتجات الغذائية 14% من إجمالي عدد المصانع في المملكة، إذ بلغ عدد مصانع الأغذية في العام 2021م 1183 مصنعاً، وفي ذات العام بلغ حجم استهلاك المواد الغذائية 221 مليار ريال، بنسبة نمو وصلت إلى 6%، ويصل حجم الاستثمارات في قطاع المنتجات الغذائية 88.191 مليار ريال، تشكل نسبة 612% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي.

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