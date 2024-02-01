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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلطنة عمان تستضيف البطولة العربية لناشئي وشباب الريشة الطائرة

صدى البلد

استقرت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي برئاسة البحرينية سوسن تقوي، على منح سلطنة عمان شرف استضافة البطولة العربية للناشئين والشباب تحت 15 و17 و19 سنة، وذلك على هامش بطولة غرب آسيا والتي ستقام أبريل المقبل.

 

وحضر الاجتماع ممثلو 16 دولة عربية وهي "السعودية - مصر - سوريا - جزر القمر - الكويت - قطر - البحرين - الإمارات - الأردن - العراق - لبنان - فلسطين - جيبوتي - تونس - الجزائر - ليبيا".

ومثل الاتحاد المصري في هذا الاجتماع محمد كمال نائبًا عن رئيس الاتحاد بصفته رئيسًا للبعثة المشاركة في البطولة العربية للكبار والشباب والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.

 

وأسفر الاجتماع عن مناقشة الميزانية والحساب الختامي إضافة إلى متابعة مشكلة دولتي اليمن والمغرب بسبب تواجد اتحادين للعبة داخل هاتين الدولتين أحدهم موالي للجنة الأولمبية والآخر موالي لوزارة الرياضة، وهو ما استوجب تفويض مجلس الإدارة للدكتورة سوسن تقوي رئيس الاتحاد العربي لحل هذه الأزمة مع مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة والاعتراف بأحد الاتحادات التي تنتهج نهج ومطابقة لشروط الاتحاد الدولي.

 

كما تم أرسل طلب للدول الراغبة في استضافة بطولة كأس العرب والتنسيق مع مسؤولي الاتحاد العربي للعبة.

وشهد الاجتماع روح الود والأخوة والتعاون بين الحاضرين وهو ما انعكس على قرارات الجمعية العمومية التي كانت على توافق وانسجام كاملين.

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