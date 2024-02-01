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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخترع تقنية الواي فاي يكشف عيوب الـ لاي فاي.. فيديو

لاي فاي
لاي فاي

تحدث الدكتور حاتم زغلول مخترع تقنية الواي فاي، عن تقنية "لاي فاي".

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بسرعة 100 جيجا في الثانية .. لاي فاي أسرع إنترنت

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100 جيجابيت في الثانية.. ماذا تعرف عن تقنية لاي فاي الجديدة؟

وقال زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بدأ الحديث عن تقنية الواي فاي منذ أوائل التسعينيات، وكانت تكنولوجيات بسيطة جدا، ثم تطورت مع السنوات".

وأضاف: "تقنية الـ لاي فاي تستخدم الضوء العادي، ومن الممكن أن يتم وضعها على لمبة عادية"، لافتا: "من مميزات لاي فاي أنه يعمل في موجات ذات نطاق واسع جدا".

وأشار: “هناك مشاكل رئيسية لتقنية لاي فاي، وبها عيوب قاتلة، وهي أنها لا تعمل في الشمس، وفي حالة الخروج بها في النهار لا تعمل، فضلا عن أنها لا تخرج من ”حيطة صماء ولابد أن تكون الحيطة شفافة".

الواي فاي لاي فاي

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