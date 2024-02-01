مخترع تقنية الواي فاي يكشف عيوب الـ لاي فاي.. فيديو

تحدث الدكتور حاتم زغلول مخترع تقنية الواي فاي، عن تقنية "لاي فاي".

وقال زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "بدأ الحديث عن تقنية الواي فاي منذ أوائل التسعينيات، وكانت تكنولوجيات بسيطة جدا، ثم تطورت مع السنوات".

وأضاف: "تقنية الـ لاي فاي تستخدم الضوء العادي، ومن الممكن أن يتم وضعها على لمبة عادية"، لافتا: "من مميزات لاي فاي أنه يعمل في موجات ذات نطاق واسع جدا".

وأشار: “هناك مشاكل رئيسية لتقنية لاي فاي، وبها عيوب قاتلة، وهي أنها لا تعمل في الشمس، وفي حالة الخروج بها في النهار لا تعمل، فضلا عن أنها لا تخرج من ”حيطة صماء ولابد أن تكون الحيطة شفافة".