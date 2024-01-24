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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسرعة 100 جيجا في الثانية .. لاي فاي أسرع إنترنت

صدى البلد

اكتشفت تقنية حديثة شبيهة لتقنية الواي فاي، تسمي لاي فاي وتصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل المميزات المتعددة التي تقدمها التقنية الحديثة مقارنة بنظيرتها الواي فاي.


 

تعتمد تقنية Li-Fi على استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة كنقطة اتصال لنقل البيانات، حيث تم تجهيز هذه المصابيح بشرائح تعمل على تعديل الضوء لنقل البيانات، ويتم استقبالها بواسطة مستقبلات الضوء.


 

تتكون تقنية Li-Fi من شبكة من مصابيح LED التي تصدر نبضات ضوئية غير مرئية لنقل البيانات بين الأجهزة، حيث يتم جمع وتفسير هذه البيانات بواسطة أجهزة الاستقبال.


 

تتميز تقنية Li-Fi بأمانها، حيث لا يمكن للإشارات الضوئية اختراق الجدران، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات التي تتطلب أمانًا عاليًا مثل المستشفيات والطائرات والمصانع الكيميائية.


 

كما أنها تتأثر بالتداخل مع الضوء الشمسي والعوائق الأخرى، ومن المهم أيضًا أن يكون هناك رؤية مباشرة بين مصدر الضوء وجهاز الاستقبال لضمان انتقال البيانات.


 

جدير بالذكر أن تقنية Li-Fi لا تهدف إلى استبدال تقنية الواي فاي، ولكنها تعتبر بديلاً إضافيًا للاتصالات اللاسلكية في بعض البيئات المحددة، فقد تجد تطبيقات Li-Fi في المجالات التي تتطلب سرعات نقل عالية مثل البيئات الصناعية أو الطبية، أو في المباني الذكية والمدن الذكية، حيث يمكن استخدام الإضاءة الموجودة بالفعل لنقل البيانات.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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