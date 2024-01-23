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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

100 جيجابيت في الثانية.. ماذا تعرف عن تقنية لاي فاي الجديدة؟

لاي فاي
لاي فاي

تصدرت تقنية لاي فاي li-Fi الجديدة، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل المميزات المتعددة التي تقدمها التقنية الحديثة مقارنة بنظيرتها الواي فاي.

ويبحث الكثير من المتابعين عن تقنية لاي فاي، وأبرز مميزاتها وعيوبها وما يميزها عن الواي فاي، وموقف مصر والدول العربية من تطبيق هذه التقنية.. فما القصة؟

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ما هي تقنية لاي فاي؟

تعتمد تقنية Li-Fi على استخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة كنقطة اتصال لنقل البيانات، حيث تم تجهيز هذه المصابيح بشرائح تعمل على تعديل الضوء لنقل البيانات، ويتم استقبالها بواسطة مستقبلات الضوء.

تتكون تقنية Li-Fi من شبكة من مصابيح LED التي تصدر نبضات ضوئية غير مرئية لنقل البيانات بين الأجهزة، حيث يتم جمع وتفسير هذه البيانات بواسطة أجهزة الاستقبال، وتتميز تقنية Li-Fi بسرعات نقل عالية تزيد عن 100 جيجابيت في الثانية.

ما هي مميزات لاي فاي؟

توفر تقنية Li-Fi سرعات أعلى بكثير من تقنية الواي فاي الحالية، حيث يمكن تحميل البيانات بسرعة تصل إلى 1.5 جيجابايت في الثانية، وتساهم في تخفيف مشكلة نقص الترددات.

تتميز تقنية Li-Fi أيضًا بأمانها، حيث لا يمكن للإشارات الضوئية اختراق الجدران، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في البيئات التي تتطلب أمانًا عاليًا مثل المستشفيات والطائرات والمصانع الكيميائية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية Li-Fi فوائد أخرى مثل كفاءة استخدام الطاقة وعدم تداخلها مع إشارات الراديو، ويمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع تقنية الواي فاي لتزويد المستخدمين بخيارات اتصال مرنة.

ما هو عيب لاي فاي؟

رغم المميزات السابقة، تواجه تقنية Li-Fi بعض العيوب، فهي تعتمد على الضوء ولا يمكن اختراق الجدران به، مما يقيد نطاقها إلى مسافة قصيرة تصل إلى 10 أمتار فقط، بينما يصل نطاق "Wi-Fi" إلى 32 مترًا في الأماكن المفتوحة.

كما أنها تتأثر بالتداخل مع الضوء الشمسي والعوائق الأخرى، ومن المهم أيضًا أن يكون هناك رؤية مباشرة بين مصدر الضوء وجهاز الاستقبال لضمان انتقال البيانات.

جدير بالذكر أن تقنية Li-Fi لا تهدف إلى استبدال تقنية الواي فاي، ولكنها تعتبر بديلاً إضافيًا للاتصالات اللاسلكية في بعض البيئات المحددة، فقد تجد تطبيقات Li-Fi في المجالات التي تتطلب سرعات نقل عالية مثل البيئات الصناعية أو الطبية، أو في المباني الذكية والمدن الذكية، حيث يمكن استخدام الإضاءة الموجودة بالفعل لنقل البيانات.

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