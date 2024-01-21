عشان النت غلي.. إزاي تتأكد إن جيرانك سارقين الـ واي فاي

في الآونة الأخيرة، أصبحت سرقة الواي فاي مشكلة شائعة، حيث يمكن للمتسللين الوصول إلى شبكة Wi-Fi الخاصة بك دون إذن منك، مما قد يؤدي إلى انخفاض سرعة الإنترنت لديك أو حتى سرقة بياناتك الشخصية.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها معرفة ما إذا كان شخص ما يسرق الواي فاي الخاص بك، وإليك بعض منها:

• تحقق من عدد الأجهزة المتصلة بشبكتك. يمكنك القيام بذلك من خلال إعدادات جهاز الراوتر الخاص بك. إذا رأيت عددًا أكبر من الأجهزة المتصلة بالشبكة مما تتوقعه، فقد يكون أحدها جهازًا غير مصرح به.

• ابحث عن انخفاض في سرعة الإنترنت. إذا كنت تلاحظ أن سرعة الإنترنت لديك بطيئة بشكل غير عادي، فقد يكون ذلك بسبب وجود شخص ما يسرق طاقتها.

• استخدم أداة فحص أمان Wi-Fi. هناك العديد من الأدوات المتاحة عبر الإنترنت والتي يمكنك استخدامها لفحص شبكة Wi-Fi الخاصة بك بحثًا عن نقاط الضعف. إذا وجدت أي نقاط ضعف، فيمكنك إصلاحها لمنع المتسللين من الوصول إلى شبكتك.

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمنع سرقة الواي فاي:

• قم بتغيير كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك إلى كلمة مرور قوية وصعب التذكر.

• قم بتمكين ميزة التشفير على جهاز الراوتر الخاص بك.

• حد من الوصول إلى جهاز الراوتر الخاص بك.

• قم بتحديث جهاز الراوتر الخاص بك بأحدث البرامج الثابتة.

إذا كنت تعتقد أن شخصًا ما يسرق الواي فاي الخاص بك، فيمكنك اتخاذ الخطوات التالية:

• قم بتغيير كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك على الفور.

• تحقق من إعدادات الأمان على جهاز الراوتر الخاص بك.

• قم بتشغيل ميزة فحص أمان Wi-Fi.

• اتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك للحصول على المساعدة.