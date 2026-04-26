حسن عباس : المراهنات هدفها هدم المجتمع ومركز شباب نجع حمادي متوقف بسبب 60 الف جنيه

طالب النائب حسن علي عباس عضو مجلس الشيوخ ، بضرورة مواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية ، لما لها من خطورتها علي المجتمع المصري ، وتاثيرها السيئ علي الشباب والنشء موكدا بانها ظاهرة هدفها هدم المجتمع المصري.

وبين الحسن علي عباس خلال كلمته في الجلسة العامه اليوم ان مراكز الشباب في قنا تعاني من تدني كبير في مستوي الخدمات وخاصة مركز شباب نجع حمادي الذي متوقف علي 60 الف جنيه لصالح التنميه المحليه .

منوها الي ان مراكز الشباب في قنا لم تشهد تطوير منذ نيابة النائب عبد الرحيم الغول ولم يتم بها اي انشاءات .

وطالب حسن علي عباس بضرورة دعم مراكز الشباب بكافة المقومامات والبنيه التحتيه وكافة التجهيزات.