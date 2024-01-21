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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخترع شبكات WiFi يكشف مفاجأة عن تقنية "لاي فاي".. فيديو

واي فاي
واي فاي

تحدث العالم المصري حاتم زغلول مخترع شبكات الواي فاي، عن تقنية "لاي فاي"، موضحا أن هذه التقنية أسرع من "واي فاي" 100 مرة.

 

وقال العالم المصري حاتم زغلول مخترع شبكات الواي فاي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تم اختراع الواي فاي عام 1991 وتم تسجيله عام 1992".

 

وأضاف: "تقنية لاي فاي تعمل بالضوء المرئ، ومن الممكن أن يتم وضعها على لمبة عادية"، لافتا: "من مميزات لاي فاي أنه يعمل في موجات ذات نطاق واسع جدا".

 

وأشار العالم المصري حاتم زغلول مخترع شبكات الواي فاي،: "هناك مشاكل رئيسية لتقنية لاي فاي، وهي أنها لا تعمل في الشمس، وفي حالة الخروج بها في النهار لا تعمل، فضلا أنها لا تخرج من حيطة صماء ولابد أن تكون الحيطة شفافة".

لاي فاي

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