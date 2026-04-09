خبير عسكري يشرح خريطة المناطق المستهدفة في 100 غارة إسرائيلية بلبنان

شرح اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان هلال، الخبير العسكري والاستراتيجي، تفاصيل المناطق المستهدفة ضمن 100 غارة إسرائيلية على لبنان، مشيراً إلى أن أبرزها كانت مرجعيون، بنت جبيل، عيتا الشعب، جنوب صور، وجنوب النبطية، مؤكداً أن قوات الاحتلال تركز على جنوب نهر الليطاني كهدف رئيسي منذ بدء العملية في 2 مارس.

التقدم الإسرائيلي الحالي

وأوضح اللواء هلال خلال استضافته مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التقدم الإسرائيلي يسير حالياً عبر أربع اتجاهات رئيسية الاتجاه الأول: فرقة 210 للدفاع الإقليمي تتقدم نحو أصبع الجليل شمال شرق، باتجاه مرجعيون، الاتجاه الثاني: فرقة 91 احتياط تتواجد في منطقة بنت جبيل، الاتجاه الثالث: فرقة 36 مدرعة تتحرك في الوسط نحو عيتا الشعب، الاتجاه الرابع: فرقة 146 مضادة على الساحل الشمالي وصلت مشارف مدينة صور وتسيطر عليها بالنيران.

وأضاف هلال أن هناك فرقتين إضافيتين، 98 و162، تعملان بالتعاون مع الوحدات الأربع، مع الاحتفاظ بجزء من القوات كاحتياطي.

الوصول إلى نهر الليطاني

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية تركز جهودها على الوصول إلى نهر الليطاني، موضحاً أن السيطرة حالياً تصل لمسافة 5 إلى 10 كيلومترات في جنوب لبنان، بينما في بعض الاتجاهات وصلت إلى 15 كيلومتراً، وفي الشرق والشمال الشرقي حتى 10 كيلومترات من مناطق الانطلاق.

الطرق الاستراتيجية والمناطق المحيطة

وأكد أن هذه التحركات العسكرية تهدف إلى التقدم ضد مواقع حزب الله جنوب نهر الليطاني، مع السيطرة النارية على الطرق الاستراتيجية والمناطق المحيطة.

