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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: إنفاق 2 تريليون جنيه على مشروعات تنمية الصعيد

البنية التحتية
البنية التحتية

قال أحمد يعقوب الكاتب الصحفي إن الصعيد قبل عام ٢٠١٤ كان يعاني من عدم وجود خريطة متكاملة للتنمية والتطوير  ومنذ ٢٠١٤ وحتي الآن تم انفاق ٢ تريليون جنيه على مشروعات تنمية الصعيد، ويتصدر هذا الملف اولويات الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

وأردف يعقوب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، لامذاع على فضائية أكسترا نيوز، أن هناك واحده من اكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم وتوفر ١٠ الالف وظيفة مباشرة من اهالى الصعيد والمهندسين من كل محافظات الجمهورية باستثمارات ٢ مليار دولار وهذا في إطار التحول للاخضر وإنتاج طاقة الكهرباء من مصادر نظيفة ومصادر متجددة بالإضافة الى ١، ٢ مليون فدان تم استصلاحهم في منطقة شرق العوينات وتوشكي وهذا في أيضا في إطار التنمية الزراعية ورقع معدل الإنتاجية ورفع مساحة الرقعة الزراعية المصرية في محافظات الصعيد.

الأهتمام بالقطاع السياحي وزيادرة الطاقة الفندقية فى الأقصر وأسوان والبحر الاحمر


وتابع،وهناك اولويات للاهتمام والتنمية في صعيد مصر وهي الإهتمام بالقطاع السياحي  وبالتالي هناك تكامل بين القطاعات الصناعية والطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات الزراعية والإنتاجية من محاصيل استراتيجية مثل القمح في محافظات مثل الوادي الجديد بالإضافة الي المشروعات السياحية في البحر الأحمر  والأقصر وأسوان وزيادة الطاقة الفندقية في هذه المناطق السياحية الواعدة والتى لها مكان مهم في خريطة السياحة العالمية.

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